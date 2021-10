To przysmak dzików, ale zajadają się nim także ludzie

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) to drzewo powszechne w całej Europie Środkowej. W Polsce lasy bukowe są najliczniejsze na południu, zachodzie oraz na Pomorzu. Mniej więcej w połowie października drzewa zaczynają owocować. To niewielkie orzechy, które znajdują się w brązowej, zdrewniałej okrywie nazywanej fachowo kupulą. Są przysmakiem wielu leśnych zwierząt, w tym dzików. Ale od dawna wykorzystują je także ludzie.

Przysmak z lasu

Orzeszki bukowe, bukiew, na wschodzie też czasem nazywane są żerem. Dawniej gospodarze często wykorzystywali je jako pokarm dla świń. Ale od zawsze zajadali się nimi także ludzie, głównie dzieci, traktując jako przysmak znaleziony w lesie. Mielone orzeszki dodawano także do mąki na chleb, a z prażonych przyrządzano napój przypominający w smaku kawę zbożową. W wielu krajach wytłaczano z nich olej. W dziewiętnastowiecznej Anglii był używany m.in. do lamp naftowych, ale też do gotowania.

Czy bukiew jest zdrowa?

Nie powinno się jeść surowych orzechów bukowych w nadmiernych ilościach ze względu na zawarte w nich alkaloidy i garbniki. Mogą wywołać bóle głowy i uczucie podobne do odurzenia alkoholem. Jednak zjedzenie niewielkiej garści bukwi nie zaszkodzi. Zaleca się, aby orzechy podprażyć na patelni lub w piekarniku, wówczas toksyczne substancje są neutralizowane. Orzechy buka zawierają magnez, żelazo, wapń, fosfor, witaminy z grupy B. Jak inne orzechy, są bogate w tłuszcze, a przez to są sycące i kaloryczne. 100 gram bukwi to nawet ponad 500 kcal.

Jak jeść orzechy bukowe

Orzechy bukowe są niewielkie i dość uciążliwe w łuskaniu. Ich zbieranie i przetwarzanie to z pewnością zajęcie dla cierpliwych. Orzeszki najprościej uprażyć na suchej patelni, albo podpiec w piekarniku rozłożone równo na wyłożonej papierem blasze. Będą smaczną, zdrową przekąską albo dodatkiem do innych potraw. Można posypać nimi sałatkę, zupę krem, dodać do chleba czy ciastek.

Leśne złoto

Orzechy bukowe są cenne dla leśników. Drzewa te nie owocują co roku. W zależności od warunków buki obficie wydają nasiona raz na kilka lat. Sezon wykorzystuje się, aby je zebrać. Trafiają potem do banku nasion. Następnie wykorzystywane są do produkcji sadzonek, które sadzone są potem w lasach gospodarczych.

