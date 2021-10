Ten makaron pomoże ci schudnąć. Można jeść go do woli!

Makaron z soczewicy to produkt, który jest nie tylko całkowicie wegański, ale też bardzo zdrowy. Pomaga zachować właściwą wagę, przyspiesza przemianę materii i dostarcza wielu składników odżywczych. Co warto wiedzieć o tym produkcie i dlaczego włączenie go do diety jest dobrym pomysłem?

Czym jest makaron?

Makaron to produkt, który jest produkowany z mąki pszennej, jajek i wody. W zwykłej wersji jest dość wysoko kaloryczny i tuczący. Zwłaszcza gdy je się go z dodatkami w postaci mącznych sosów lub sosów zagęszczanych śmietaną.

Na szczęście na rynku możemy dostać produkty całkowicie wegańskie, które są zdrową alternatywą dla makaronu pszennego. Są to m.in. makarony strączkowe, w tym makaron z soczewicy. Mają one łagodny delikatny smak i pozwalają przygotować zdrowe i pożywne dania.

Makaron z soczewicy

Makaron z soczewicy powstaje z różnych odmian tej rośliny. Największą popularnością cieszy się makaron z czerwonej soczewicy, który ma wiele wartości odżywczych. Jest to produkt całkowicie wegański, dostarczający dobrze przyswajalnego białka. Ma też wiele innych zalet, m.in. nie zawiera glutenu oraz nie wpływa negatywnie na poziom cukru we krwi.

Z czerwonej czy zielonej?

Makaron z soczewicy czerwonej wytwarza się z roślin pozbawionych łupinek. To sprawia, że ma on delikatniejszy i łagodniejszy smak niż makaron z soczewicy zielonej. Makaron z soczewicy zielonej jest jednak równie wartościowy i może stanowić ważne źródło mikroelementów w diecie.

Wartości odżywcze

Soczewica zawiera:

witaminy z grupy B

kwas foliowy

witaminę A

witaminę K

żelazo

wapń

magnez

fosfor

cynk

potas

sód

Dla kogo?

Makaron z roślin strączkowych jest polecany osobom, które:

dbają o linię

chcą stracić na wadze

mają celiakię i nie mogą spożywać glutenu

szukają źródeł dobrze przyswajalnego białka (np. intensywnie trenują)

cierpią na cukrzycę

cierpią na insulinooporność

mają anemię

Na lepsze trawienie

Soczewica jest dobrym źródłem błonnika, dlatego makaron wytwarzany z tej rośliny doskonale syci i wspiera układ trawienny. Usprawnia perystaltykę jelit, przyspiesza metabolizm i sprawia, że organizm szybciej usuwa resztki pokarmowe. To sprawia, że nie tylko polepsza samopoczucie, ale i przyczynia się do lepszej przemiany materii.

Na odchudzanie

Rośliny strączkowe zapobiegają podjadaniu między posiłkami, ponieważ na długo zaspokajają głód. To sprawia, że są pomocne w czasie odchudzania, gdy chcemy stracić na wadze. Warto strączki włączać nie tylko do obiadów, ale przygotowywać z nich lunche do pracy czy lekkie kolacje, które dostarczą odpowiednią porcję białka i zapobiegną podjadaniu.

Na pracę mózgu

Witaminy z grupy B, które zawiera soczewica, są dobrym źródłem pokarmu dla mózgu. Poprawiają pamięć, koncentrację, procesy myślowe oraz zdolność logicznego myślenia. Przyczyniają się również do poprawy samopoczucia i polepszenia kondycji psychicznej.

Na cholesterol

Soczewica zawiera sporo potasu, dlatego wspomaga pracę serca i układu krążenia. Zapobiega skokom ciśnienia i nadciśnieniu tętniczemu. Sprzyja także uregulowaniu gospodarki lipidowej w organizmie i nadmiernemu odkładaniu się cholesterolu.

Dla kobiet w ciąży

Kobiety, które planują ciążę i te, które spodziewają się dziecka, powinny dbać o suplementację kwasu foliowego. Dobrze jest uzupełnić dietę w produkty bogate w witaminę B9: rośliny strączkowe, zielone warzywa, produkty z pełnego ziarna. Soczewica jest jednym z warzyw, które warto jeść w tym czasie.

Z czym podawać?

Makaron z soczewicy świetnie sprawdzi się do sałatek (np. z dodatkiem tofu), do sosów oraz mięsnych potrawek. Można go podawać z pesto albo z sosem pomidorowym i bazylią.

