Czy wiesz, że curry to nie przyprawa, ale mieszanka przypraw? Sprawdź, co zawiera

Curry to charakterystyczna, lekko pikantna mieszanka przypraw, która pochodzi z kuchni indyjskiej. Ma ona właściwości rozgrzewające i doskonale pasuje do dań z kuchni azjatyckiej. Jak stosować curry i kto może po nie sięgać?

Czym jest curry?

Curry to nie pojedyncza przyprawa, ale mieszanka różnych przypraw o działaniu rozgrzewającym organizm. W skład curry wchodzą:

pieprz

kurkuma



imbir

kolendra

sól

gorczyca

kmin rzymski

kolendra

kozieradka

czosnek

chilli

Pochodzenie

Mieszanka ta znana jest od wieków. Najprawdopodobniej po raz pierwszy zaczęli jej używać brytyjscy żeglarze, którzy przywozili z indyjskich kolonii różne przyprawy. Mieszali je ze sobą, tworząc aromatyczne i ciekawe połączenia – w ten sposób powstało curry.

Co ciekawe, mimo że powszechnie uważa się, że curry pochodzi z Indii, to nie jest ono składnikiem tradycyjnej kuchni indyjskiej. Z pojedynczych przypraw korzystano tam od wieków, ale curry jako mieszankę, stosunkowo od niedawna dodaje się do różnych potraw w tamtym regionie Azji.

Właściwości przypraw

Przyprawa curry ma wiele właściwości leczniczych. Pobudza układ krążenia, dzięki czemu rozgrzewa organizm, a także poprawia transport substancji odżywczych do komórek. Oprócz tego działa przeciwbakteryjnie, więc wspiera pracę układu odpornościowego, wspomagając naturalną ochronę organizmu przed wirusami i bakteriami.

Przeciw infekcjom

Curry ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, dlatego wspiera pracę układu immunologicznego. Może wspomóc organizm w sezonie jesienno-zimowym, gdy jest mocniej narażony na występowanie infekcji. Dobrze rozgrzewa, dlatego jest świetnym składnikiem dań typu kaszotto, risotto czy potrawka z kuchni azjatyckiej.

Przeciw anemii

Curry zawiera dużo żelaza, dlatego zapobiega anemii. Regularne dodawanie do dań curry może uzupełnić niedobory żelaza w organizmie oraz utrzymać prawidłowy poziom tego pierwiastka.

Na pracę serca

Curry wspiera także pracę serca i układu sercowo-naczyniowego. Korzystnie działa na naczynia krwionośne, rozszerzając ją, co pomaga uregulować ciśnienie krwi, zapobiegając nadciśnieniu tętniczemu i chorobom sercowym.

Na cholesterol

Mieszanka przypraw pomaga również uregulować gospodarkę lipidową w organizmie. Zmniejsza stężenie złego cholesterolu LDL, a podnosi poziom dobrego HDL, dzięki czemu utrzymuje równowagę w gospodarce tłuszczowej.

Przeciw nowotworom

Przyprawa ta uważana jest za mieszankę, która może wspomóc organizm przed chorobami nowotworowymi. Kurkuma, która wchodzi w skład mieszanki, jest wykorzystywana w profilaktyce nowotworów głowy, szyi, skóry czy płuc.

Jak stosować?

Przyprawa curry może stanowić świetną bazę do sosów czy potrawek mięsno-warzywnych z kuchni azjatyckiej. Wystarczy dodać je do mleka kokosowego i czosnku, by uzyskać doskonały żółty sos, który świetnie komponuje się z mieszanką warzyw, warzyw azjatyckich oraz ryżu czy kaszy.

Curry także dobrze komponuje się z owocami morza, np. z krewetkami. Można je dodać nie tylko do mleka kokosowego, ale również do śmietanki, by uzyskać kremowy, delikatny sos do różnych dań.

Kto powinien uważać na curry?

Ze względu na swoje właściwości wzmacniające naczynia krwionośne i wpływające na układ krążenia, na curry powinny uważać osoby, które leczą się u kardiologa na choroby sercowo-naczyniowe.

Curry należy ostrożnie stosować także w diecie małych dzieci. Jest to przyprawa rozgrzewająca i lekko pikantna, która oddziałuje na układ trawienny. Z tego względu lepiej ograniczyć curry w jadłospisie maluchów, a włączyć je do diety starszych dzieci, których układy trawienne są już w pełni ukształtowane.

