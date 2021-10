Na ból głowy pomoże... papryka wędzona. Na co jeszcze?

Papryka wędzona jest bogatym źródłem witamin C i B oraz składników odżywczych, które wspomagają kondycję organizmu. Wspomaga trawienie, a także odporność, dlatego warto wprowadzić ją do diety. Co trzeba wiedzieć o tej przyprawie i jak ją stosować, by skorzystać z jej właściwości prozdrowotnych?

Czym jest papryka wędzona?

Papryka wędzona to przyprawa, która pochodzi z kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej. Przygotowuje się ją w procesie wędzenia warzywa nad drewnem dębowym. Takie wędzenie trwa długo, nawet przez kilkanaście dni. Następnie paprykę mieli się w kamiennych, granitowych młynach, by uzyskać sypką przyprawę, a później suszy.

Najlepiej sprawdza się papryka odmiany pimento, która jest słodka w smaku. Ususzona i zmielona zachowuje charakterystyczny słodki smak.

Wartości

Papryka zawiera:

witaminę C

witaminy z grupy B

witaminę PP

witaminę E

potas

fosfor

magnez

wapń

Właściwości prozdrowotne

Paprykę wykorzystuje się do wspierania pracy układu immunologicznego. Ze względu na wysoką zawartość witamin C oraz z grupy B, znakomicie pomaga ona wzmocnić odporność i zapobiec infekcjom. Warto włączyć ją do diety szczególnie w okresie przeziębień. Papryka bowiem zawiera dużo więcej witaminy C niż owoce cytrusowe, po które często sięgamy w czasie jesienno-zimowym, dzięki czemu wspiera śluzówkę i wspomaga jej barierę ochronną.

Oprócz tego papryka wykazuje właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, dlatego wspomaga walkę z chorobami. Wykorzystuje się ją również do leczenia różnego rodzaju bóli.

Na bóle głowy

Z papryki przygotowuje się środek, który służy do łagodzenia bólu głowy. Wystarczy zalać ją alkoholem, a następnie stosować jako płyn do nacierania głowy, skroni i innych miejsc, w których pojawiają się napięcia i bóle. Papryka działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, pomaga więc uśmierzyć ból. Taki płyn trzeba stosować ostrożnie. osoby, które mają wrażliwą skórę, powinny uważać na zawartość alkoholu.

Na trawienie

Jak wszystkie pikantne przyprawy, tak i papryka pomaga wspomóc procesy trawienne i przyspieszyć pracę jelit. Dzięki temu pomaga pozbyć się z organizmu szkodliwych substancji i przyspieszyć usuwanie z jelit złogów. Oprócz tego pobudza ona apetyt!

W profilaktyce antynowotworowej

Wysoka zawartość witaminy C działa antyoksydacyjnie, dzięki czemu chroni organizm przed działaniem chorobotwórczych drobnoustrojów i wolnych rodników. To sprawia, że stanowi dobrą profilaktykę chorób nowotworowych.

Czy wędzenie jest niezdrowe?

Wędzenie pozwala nadać mięsom oraz warzywom niesłychanego aromatu i smaku. Dym, który jest stosowany do wędzenia, zawiera jednak szkodliwe substancje takie jak benzopiren. Spożywane zbyt często mogą negatywnie wpłynąć na organizm i zadziałać chorobotwórczo. Z tego względu, tak jak i w przypadku innych wędzonych potraw, warto zachować umiar w spożywaniu papryki.

Jak stosować?

Papryka jest świetnym dodatkiem do gulaszu, potrawek mięsno-warzywnych, pizzy, zapiekanek, lasagne z mięsem mielonym, a także owoców morza czy ryb. Można ją stosować do potraw, które są pieczone czy smażone, dlatego że zachowuje ona wszystkie właściwości pod wpływem wysokiej temperatury.

Kto nie powinien używać?

Papryka jest przyprawą pikantną, dlatego może drażnić żołądek. Osoby, które cierpią na choroby jelit, dwunastnicy czy wrzody, powinny ostrożnie stosować ją do przygotowywania potraw.

Na wędzoną paprykę powinny też uważać kobiety w ciąży i mamy karmiące piersią. Lepiej nie podawać jej również małym dzieciom, których układy trawienne są niedojrzałe i mogą zareagować na paprykę bólami brzucha.

