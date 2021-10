Koktail z pieczonych jabłek i bananów. Idealny na śniadanie!

Polacy pokochali smoothie. Zdrowe koktajle z owocami i warzywami można pić w ciągu dnia, ale sprawdzą się też jako danie śniadaniowe. Przepis, który proponujemy, doda energii na początek dnia, jest pełen witamin i mikroelementów. Jego podstawą są pieczone jabłka. Ze względu na dodatek bananów i migdałów to źródło chociażby potasu i magnezu. Taki koktajl nie tylko smakuje i syci, ale i poprawia nastrój.

Czy pieczone jabłka są zdrowe

Pieczone jabłka już same w sobie są zdrowym deserem. Podczas pieczenia nabierają słodyczy, idealnie komponują się z innymi zdrowymi dodatkami: orzechami, miodem, rozgrzewającymi przyprawami korzennymi. Jabłka najlepiej piec ze skórką i ją także zjadać. Pieczone jabłka to źródło błonnika i pektyn. Pomogą oczyścić organizm, podkręcą przemianę materii, pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. Unikaj słodzenia jabłek cukrem. Lepiej wykorzystać miód i przyprawy, które dodają słodyczy, to m.in. cynamon.

Co zrobić z pieczonych jabłek

Pieczone jabłka królują w deserach. Można je podawać z lodami, czekoladowym ciastem, pasują jako dodatek do ryżu na słodko. My proponujemy coś zupełnie innego, czyli zdrowy i smaczny koktajl, którego podstawą są właśnie pieczone jabłka.

Przepis: Koktajl z pieczonych jabłek Koktajl z pieczonych jabłek to pomysł na smaczne i zdrowe śniadanie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 50 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 2 Składniki 2 dojrzałe banany

4 jabłka

2 szklanki mleka migdałowego

dwie łyżki ulubionego miodu

50 g migdałów

łyżeczka cynamonu Sposób przygotowania Przygotuj jabłka i migdałyMigdały zalej gorącą wodą i odstaw. Zostaw kilka migdałów do dekoracji. Idealnie, jeśli mogą moczyć się godzinę. Jabłka pokrój na połówki, wykrój gniazda nasienne. Włóż do naczynia żaroodpornego. Jabłka polej miodem i posyp cynamonem. Piecz 20-30 minut (jabłka powinny być miękkie). Przed pieczeniem na dno naczynia możesz nalać odrobinę wody. Przygotuj koktajlBanany, pieczone jabłka (razem z sokiem, który puściły podczas pieczenia), mleko migdałowe i namoczone migdały zmiksuj na gładko. Podawaj udekorowane posiekanymi migdałami lub posypane cynamonem.

