6 najlepszych produktów o niskim indeksie glikemicznym – nie tylko dla cukrzyków

Zasada indeksu glikemicznego została po raz pierwszy opracowana jako strategia wyboru żywności dla osób z cukrzycą. Celem diety o indeksie glikemicznym jest spożywanie pokarmów zawierających węglowodany, które powodują powolny wzrost poziomu cukru we krwi.

Dieta ta sprawdza się nie tylko u chorych na cukrzycę – bywa środkiem do utraty lub utrzymania wagi, sposobem na zapobieganie chorobom układu krążenia czy po prostu wyrazem chęci jedzenia zdrowszych produktów.

Czym jest indeks glikemiczny?

Istnieją różne metody badawcze przypisywania wartości indeksu do żywności. Ogólnie rzecz biorąc, liczba ta opiera się na tym, jak bardzo artykuł spożywczy podnosi poziom glukozy we krwi w porównaniu z tym, o ile czysta glukoza podnosi poziom glukozy we krwi. Wartości indeksu glikemicznego są podzielone na trzy kategorie:

Niski: od 1 do 55

Średni: 56 do 69

Wysoki: 70 i więcej

Najlepsze produkty o niskim indeksie glikemicznym

Soczewica



Ma tylko 31 w skali IG i jest świetną bazą do obiadów oraz sałatek. Dobra źródło białka na diecie wegańskiej.



Czerwona fasola (fasola nerkowata)



Ma 24 w indeksie glikemicznym i jest podobnie dobrym źródłem białka, co soczewica.



Ciecierzyca



Kolejna roślina strączkowa na liście produktów z niskim IG. Ma 28 punktów w skali.



Marchew



Marchew ma wartość 39 IG. Dodatkowo posiada beta-karoten, który jest dobry dla zdrowia oczu.



Mleko



Ma 37-39 IG w zależności od zawartości tłuszczu. Jeszcze mniej mają sojowe napoje roślinne, które zastępują mleko.



Owies



Podstawa popularnej owsianki, czyli owies ma wartość 55 IG. Płatki owsiane błyskawiczne mogą mieć większą wartość.

Naukowcy, którzy zajmują się indeksem glikemicznym uczulają jednak, że poza tym wskaźnikiem należy wziąć pod uwagę inne ważne czynniki – takie jak ilość kalorii, tłuszczu, błonnika, witamin i pozostałych składników odżywczych w żywności.

