Kiszone pomidory obniżają ciśnienie i wspierają jelita. Jak je zrobić?

Kiszone pomidory to doskonały sposób na zachowanie dobrej kondycji zdrowotnej. Kiszonki są uważane za naturalne probiotyki, które doskonale wspierają mikroflorę jelit, a tym samym poprawiają odporność organizmu. Co trzeba wiedzieć o kiszonych warzywach i jakie wartości odżywcze mają kiszone pomidory?

Czym są kiszone pomidory?

Kiszone pomidory to świetny sposób na to, by dostarczyć organizmowi witamin i mikroelementów, a także poprawić pracę układu trawiennego. Przygotowuje się je bardzo prosto, a ich wartości odżywcze są nieocenione. Kiszonki uważa się za polskie superfoods i nie ma w tym stwierdzeniu krztyny przesady.

Wartości odżywcze

Kiszone pomidory zawierają:

witaminę C



witaminę E

witaminę K

witaminę PP

witaminy z grupy B

żelazo

wapń

magnez

Właściwości zdrowotne

Kiszone pomidory znakomicie wspierają pracę układu immunologicznego. Dzięki temu, że zawierają bakterie kwasu mlekowego, wspomagają mikroflorę jelit, przez co te te silniej bronią się przed działaniem wirusów i drobnoustrojów o charakterze chorobotwórczym.

Oprócz tego kiszone pomidory doskonale wspomagają pracę serca i układu sercowo-naczyniowego, regulują ciśnienie krwi i stanowią naturalną profilaktykę chorób układu krążenia.

Kiszonki są też dobrym źródłem błonnika, który pozwala na długo nasycić. Poleca się je osobom, pragnącym zrzucić zbędne kilogramy lub oczyścić organizm ze szkodliwych resztek pokarmowych. Błonnik stanowi naturalną miotełkę, która wymiata z jelit złogi, dbając o to, by te pracowały prawidłowo.

Jak zrobić kiszone pomidory?

Przepis: Kiszone pomidory Kiszone pomidory zawierają witaminy z grupy B i witaminę C. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 20 godz. Czas gotowania 3 godz. Liczba porcji 1 Składniki 2 kg pomidorów

7 ząbków czosnku

2 litry wody

1 łyżka soli

4 łyżki octu

kilka ziarenek pieprzu

pęczek kopru

liście laurowe Sposób przygotowania Umyj warzywaPomidory dokładnie umyj. Obierz czosnekCzosnek obierz ze skórki i przekrój na ćwiartki. Przygotuj słoikiSłoiki porządnie umyj i wyparz. Następnie układaj warstwami pomidory krojone w cząstki, czosnek, koperek i pieprz. Zagotuj wodęZagotuj wodę z solą i listkami laurowymi. Następnie wlej ją do słoików i szczelnie je zakręć. Odwróć do góry dnem. Gotowe!Po kilku tygodniach kiszone pomidory będą gotowe do spożycia. Smacznego!

Czytaj też:

Pomidory i kapusta kiszona razem? Przepis na zaskakujący i zdrowy napój