Pudding ze śliwkami – alternatywa dla tradycyjnego ciasta

Pudding ze śliwkami to tradycyjny bożonarodzeniowy przysmak serwowany w Wielkiej Brytanii. Jest łatwy w przygotowaniu i może zastąpić zwykłe ciasta. Co to za deser i jak go zrobić?

Czym jest pudding ze śliwkami?

Pudding ze śliwkami to zapiekany budyń ze śliwkami podawany na kruchym cieście. Dodatek cynamonu, przypraw korzennych, śliwek, a nawet bakali sprawia, że ma on wyjątkowy świąteczny smak. Nie jest też tak mocno kaloryczny jak inne świąteczne ciasta np. makowiec z lukrem czy sernik.

Czy pudding jest zdrowy?

Pudding to deser i jak wszystkie desery, tak i ten nie należy do najzdrowszych. Dodatek mleka, suszonych owoców i jaj sprawia jednak, że ma pewne wartości odżywcze. Warto jednak pamiętać, że jego celem nie jest wzbogacanie organizmu o substancje odżywcze, ale... sprawienie kulinarnej przyjemności.

Jak zrobić pudding?

Przygotowanie puddingu nie jest czasochłonne, można go wykonać w godzinę, włącznie z przygotowaniem kruchego ciasta. To dość szybki i smaczny deser, który świetnie sprawdzi się na świątecznym stole.

