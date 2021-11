Co wiesz o orzechach? Rozwiąż orzechowy QUIZ. Czwarte pytanie może cię zakoczyć!

O zaletach orzechów można pisać książki. Są źródłem witamin, mikroelementów, tłuszczy i błonnika. To bogactwo naturalnych przeciwutleniaczy. Jedzenie orzechów wspiera prace układu nerwowego, poprawia nastrój i zdolność koncentracji, pomaga regulować ciśnienie krwi. Orzechy zmniejszają ryzyko chorób serca i podnoszą poziom dobrego cholesterolu we krwi. Poza tym są bardzo smaczne. Można je jeść jako przekąskę, ale będą też zdrowym dodatkiem do potraw. Możesz je dodać do sałatek czy posypać nimi kremową zupę. Są idealne do przygotowania deserów: ciast, ciastek, kremów czy pralin.

