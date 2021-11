To najgorszy napój dla twojej skóry. Przyspiesza starzenie i wysusza cerę

Mowa o alkoholu i jest to udowodnione naukowo. Alkohol między innymi szkodzi wątrobie i powoduje odwodnienie organizmu, a te dwie rzeczy mają bezpośredni wpływ na stan skóry.

Jak alkohol wpływa na skórę?

Skóra z wiekiem staje się cieńsza i bardziej sucha. To naturalny proces, ale regularne picie alkoholu może go drastycznie przyspieszyć. To nie wszystko. Alkohol spożywany często i w nadmiarze powoduje zaburzenia snu. A sen to czas, kiedy organizm, w tym skóra ma czas na regenerację. Wystarczy jedna nieprzespana noc, aby dosłownie, odczuć to własnej skórze. Cera jest ziemista i niezdrowo wygląda, pod oczami tworzą się sińce i opuchlizna. Zaburzenia snu sprawiają, że skóra staje się mniej odporna na stresujące ją czynniki. To m.in. światło słoneczne, niektóre kosmetyki, zanieczyszczenie powietrza i dym papierosowy.

Alkohol i cukier – najgorsze połączenie

Spożywanie alkoholu to jedno, ale często jest to połączone z ogromnymi ilościami cukru. To zarówno słodkie alkohole, jak i drinki ze słodkimi napojami. Nadmiar cukru znacznie zaburza proces regeneracji skóry. Struktura naskórka się pogarsza, zmniejszają się naturalne zdolności do złuszczania, cera staje się szara, a gospodarka lipidowa zaburzona.

Sprawdź, jakie 5 rzeczy może poprawić wygląd skóry

Sen



To prawdopodobnie nie będzie zaskoczeniem. Kiedy doznajemy zakłóceń snu w nocy, odczuwamy fizyczne skutki tego problemu: wycieńczenie i zmęczenie to dwa kluczowe czynniki, które uwidaczniają się na naszych twarzach. Ale brak snu hamuje również naturalne funkcjonowanie naszego organizmu, co nie jest dla wielu oczywiste. Zakłóca gojenie się ran, produkcję kolagenu i ogólną teksturę naszej skóry. Chociaż jest to coraz trudniejsze w obecnej sytuacji pandemii, sen to pierwszy obszar, którym należy się zająć. Aspekty zdrowotne, które się z nim wiążą, to nie tylko problemy ze skórą.



Nawodnienie



Nasza skóra składa się w ponad 64 proc. z wody i jest jednocześnie największym organem w ciele, a to jest wyraźnym wskaźnikiem tego, jak ważne dla jakości skóry jest utrzymanie nawilżenia na właściwym poziomie. Woda pomaga wypłukać toksyny, a także zwiększa elastyczność skóry, co bezpośrednio przeciwdziała powstawaniu zmarszczek wraz z wiekiem. Ponadto zwiększony poziom nawilżenia skóry oznacza, że skóra fizycznie ma więcej miejsca na produkcję kolagenu i elastyny.

Chociaż wszystkie wypijane płyny zawierają pewną ilość wody, nie mogą one zastąpić korzyści, jakie otrzymujemy w najprostszej postaci. Powinniśmy starać się wypijać co najmniej osiem szklanek czystej wody dziennie.



Odżywianie



Nasza dieta odgrywa ogromną rolę w poprawie każdego aspektu naszego zdrowia, ale to właśnie składniki odżywcze, które otrzymujemy z owoców i warzyw, naprawdę poprawiają jakość skóry. Dbałość o spożywanie tych grup pokarmów i dbanie o zbilansowaną dietę znajdą odzwierciedlenie w wyglądzie skóry, poprawią jej blask i sprężystość. I chociaż to nie zostanie naprawione z dnia na dzień, korzyści osiągane z upływem czasu są niezaprzeczalne, zwłaszcza w kontekście starzenia się.



Ćwiczenia



To, jak bardzo obciążamy się fizycznie, idzie w parze z przepływem krwi, który jest ściśle powiązany z produkcją kolagenu. Wraz ze wzrostem tętna podczas ćwiczeń zwiększa się również przepływ krwi, co pomaga odżywić i naprawić komórki skóry. Aktywność fizyczna pomaga zatem przyspieszyć ten proces. Naturalne procesy, które pomagają odmłodzić organizm, stają się dzięki temu wydajniejsze.



Suplementacja



Wielu z nas codziennie przyjmuje jakąś formę suplementów, jednak często nie jesteśmy świadomi, czy i w jaki sposób przyczyniają się one do jakichkolwiek widocznych korzyści dla ogólnego wyglądu naszej skóry. Ale wybór odpowiednich suplementów może pomóc poprawić wewnętrzne środowisko organizmu, pomagając wesprzeć wszystkie aspekty naszego zdrowia. Czytaj też:

