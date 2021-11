Trzy przepisy na jajecznicę. Sprawdź, czy znasz te pomysły na dodatki do jajek

To potrawa najprostsza z najprostszych. Rozmącone jajka usmażone na patelni. Nie trzeba tu żadnej filozofii, ani szczególnych umiejętności. Jajecznicę potrafi zrobić każdy. Dobór dodatków to już indywidualna sprawa, każdy ma swoje ulubione. My polecamy spróbować tych trzech sposobów.

Trzy pomysły na jajecznicę

Jajecznica z żółtym serem



Weź 2-3 plastry ulubionego, żółtego sera i połóż na rozgrzanej patelni. Na ser wbij jajka, posyp solą i pieprzem i po chwili zamieszaj. Podawaj ze szczypiorkiem. Przy jajecznicy z żółtym serem nie ma konieczności używania tłuszczu.



Jajecznica ze szpinakiem



Na patelni rozgrzej odrobinę masła, dodaj całe liście szpinaku, wbij jajka. Smaż, aż jaja się zetną. Dopraw solą i pieprzem. Możesz podawać taką jajecznicę w towarzystwie świeżych pomidorów.



Jajecznica z suszonymi pomidorami



Do tego przepisu wykorzystaj suszone pomidory w oliwie. Pokrój na drobne kawałki, na patelni rozgrzej oliwę z pomidorów. Smaż przez chwile posiekane pomidory, dodaj jajka, dopraw sola i pieprzem. Podawaj z bazylią i świeżymi pomidorami lub z kaparami.

Jak jeszcze można przyrządzić jajecznicę?

Jajka są wdzięcznym produktem, bo można je łączyć z wieloma zdrowymi dodatkami. Jajecznicę możesz usmażyć z grzybami, z kozim serem, wędzoną rybą, z brokułami i zieloną fasolką, ze szparagami czy plastrami cukinii. Usmażone jajka można podawać ze świeżymi ziołami, warzywami, posypać je np. czarnuszką czy wędzoną papryką. Możliwości są wręcz nieograniczone.

Czy jajka są zdrowe?

Jaja są źródłem białka, witamin A, D oraz witamin z grupy B czy żelaza. Jednocześnie zawierają dużo cholesterolu, dlatego powinny na nie uważać osoby, które mają poziom cholesterolu zbyt wysoki. Dietetycy zalecają, aby nie jeść więcej, niż 10 jajek tygodniowo i postawić na zdrowe dodatki, czyli warzywa zamiast tłustego boczku czy kiełbasy.

