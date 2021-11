Znany burger wrócił do menu w McDonald’s. Ile kalorii ma kanapka Drwala?

24 listopada to ważna data dla fanów sieci restauracji McDonald’s. Tego dnia do menu wraca bowiem popularna kanapka Drwala. Będzie do wyboru aż w pięciu wersjach: z wołowiną, z kurczakiem, podwójny, na ostro i z żurawiną.

Ile kalorii ma Drwal z McDonald’s?

Niestety, burgery z tej sieciówki bywają ogromnie kaloryczne. Nie inaczej jest w przypadku uwielbianego przez wiele osób Drwala.

Burger Drwala z wołowiną

Skład: grillowany kotlet z mięsa wołowego, ser topiony w panierce, bekon, sałata lodowa, prażona cebulka, sos z przyprawami.

Kalorie: 925 kcal.

Burger Drwala z kurczakiem

Skład: kurczak w panierce, ser, sałata lodowa, bekon, sałata lodowa, prażona cebulka, sos z przyprawami.

Kalorie: 884 kcal.

Burger Drwala podwójny

Skład: 2x grillowany kotlet z mięsa wołowego, ser topiony w panierce, bekon, sałata lodowa, prażona cebulka, sos z przyprawami.

Kalorie: 1160 kcal.

Burger Drwala na ostro

Skład: grillowany kotlet z mięsa wołowego, ser topiony w panierce, bekon, sałata lodowa, prażona cebulka, papryczki jalapeno, ostry sos.

Kalorie: 918 kcal.

Burger Drwala z żurawiną

Skład: grillowany kotlet z mięsa wołowego, ser topiony w panierce, bekon, sałata lodowa, prażona cebulka, sos z przyprawami, sos żurawinowy.

Kalorie: 959 kcal.

Cena kanapki w zależności od rodzaju będzie wahać się od 17,40 zł do 20,90 zł. Za zestaw zapłacimy odpowiednio: 23,40 zł – 26,90 zł.

