Ten koktajl zrobisz w 3 minuty. To super zdrowe i szybkie śniadanie

Koktajl bananowy to alternatywa dla owsianki czy jaglanki. To świetny sposób na zdrowe i sycące śniadanie, które pomaga zapewnić energię na cały poranek. Jak go zrobić i jakie wartości odżywcze ma takie śniadanie?

Jak zrobić koktajl bananowy?

Koktajl bananowy to shake, który można przygotować na bazie mleka roślinnego albo krowiego. Wystarczy dodać do niego ulubione płatki (owsiane, ryżowe, jaglane), bakalie i kilka innych składników, by zyskać przepyszne i bardzo sycące śniadanie.

Sprawdzi się ono u osób, które nie mają rano czasu na to, by gotować jaglankę, robić budyń jaglany albo nawet tradycyjną owsiankę. Taki koktajl możemy wlać do pojemnika i zabrać ze sobą na wynos na uczelnię czy do pracy.

Wartości odżywcze

Banany to bardzo wartościowe owoce, które zawierają dużo potasu oraz magnezu, dzięki czemu wzmacniają pracę serca. Są bogate w pektyny i błonnik, na długo zapewniają uczucie sytości i wspomagają pracę układu trawiennego.

W zależności od tego, z czym je połączymy (z innymi świeżymi czy suszonymi owocami), płatkami pełnoziarnistymi, wzbogacimy śniadanie w witaminy z grupy B, witaminę C oraz mikroelementy takie jak cynk.

Jak zrobić pyszny koktajl bananowy?

Przepis na koktajl bananowy

Przepis: Koktajl bananowy z płatkami owsianymi i suszonymi owocami Koktajl bananowy z płatkami owsianymi i suszonymi owocami to zdrowe i sycące śniadanie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 godz. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 150 Składniki 2 średnie banany

400 ml mleka roślinnego (migdałowego, owsianego)

4 łyżki płatków owsianych górskich

garść moreli suszonych

garść orzechów

2 łyżki masła orzechowego Sposób przygotowania Przygotuj wszystkie składnikiPrzygotuj blender. Banany umyj i wrzuć do kielicha lub miski, w której będziesz przygotowywać koktajl. Płatki owsiane zalej wodąPłatki owsiane zalej na chwilę wodą, by zmiękły albo dodaj do mleka roślinnego i pozostaw je tam na 5 minut. Połącz wszystkie składnikiWlej mleko roślinne. Dodaj suszone owoce oraz masło orzechowe. Całość zblenduj. Smacznego!

Czytaj też:

Jak prawidłowo gotować kaszę jaglaną? Poznaj kilka prostych tricków