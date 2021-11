Dlaczego nasz mózg tak lubi keczup? Jest naukowe wyjaśnienie

Keczup do frytek, do makaronu, do mięsa, do warzyw, do kanapek... Wyliczać można bardzo długo, bo to chyba jeden z najbardziej uniwersalnych dodatków do dań. Jest jedna rzecz, która sprawia, że keczup smakuje tak wielu osobom.

Co znajdziesz w keczupie?

Keczup to rodzaj sosu pomidorowego. Co ciekawe, wymyślili go Chińczycy, którzy używali swojej wersji sosu do ryb. Keczup składa się z pomidorów, cukru, octu, soli i innych przypraw. Warto wiedzieć, że do produkcji keczupu nie wolno stosować żadnych barwników spożywczych, bo zgodnie z rozporządzeniami regulującymi kwestie dotyczące żywności, nie mogą być dodawane do produktów na bazie pomidorów (tak samo jest np. z sokiem pomidorowym).

Dlaczego keczup jest taki dobry?

Gretchen Rubin, ekspertka New York Times zwraca uwagę, że keczup wręcz łaskocze nasz mózg.

„Okazuje się, że ketchup jest jednym z rzadkich produktów, które trafiają we wszystkie pięć smaków. Jest słodki, kwaśny, słony, gorzki i umami” - mówi Gretchn Rubin.

To jest cały sekret sosu: pobudza wszystkie smaki. Tym samym jedzenie keczupu sprawia, że czujemy się szczęśliwi. Autorka książek kulinarnych Elizabeth Rozin nazywa keczup kuchennym esperanto i uniwersalnym sosem do wszystkiego.

Czy keczup jest zdrowy?

Produkty z pomidorów są źródłem przeciwutleniaczy, szczególnie likopenu oraz witaminy C i wielu soli mineralnych. Można się zastanawiać nad zawartością w keczupie cukru, octu i soli. Są to składniki niezbędne, bo to one odpowiadają za wyjątkowy smak tego produktu. Sięgając po keczup, warto jednak zwrócić uwagę na jego skład. Im więcej pomidorów na 100 g produktu tym lepiej. Im mniej zbędnych składników, tym lepiej. Dobrze jest wybierać te keczupy, które nie zawierają konserwantów i zbyt dużej ilości cukru. Jeśli keczup nie ma konserwantów, trzeba przechowywać go w lodówce. Warto też spróbować zrobić własny, domowy keczup. Wówczas masz pełną kontrolę nad składnikami i tym, co jesz.

