Zadbaj, aby znalazł się w twojej diecie. 10 powodów, dla których warto jeść ryż

Ryż dla Azjatów to jak chleb i ziemniaki dla mieszkańców środkowej Europy. Warto jednak zastępować tradycyjne ziemniaki ryżem, bo ma on szereg zbawiennych dla zdrowia właściwości. Poznaj 10 zalet ryżu (nie tylko zdrowotnych) i sięgaj po niego częściej w codziennej diecie.

10 powodów, dla których warto jeść ryż

Ryż jest lekkostrawny



Ryż, szczególnie biały, jest lekkostrawny. W porównaniu do ryżu brązowego zawiera mniej błonnika, dlatego jest zalecany osobom, które muszą być na lekkostrawnej diecie i które mają problemy z jelitami. Jest też wskazany w dietach osób starszych.



Ryż pomaga regulować poziom cukru we krwi



Ryż ryżowi nierówny. Osoby, które muszą zwracać uwagę na poziom cukru we krwi, powinny sięgać po ryż brązowy. Gotowany biały ryż powoduje, że poziom glukozy wzrasta szybko, natomiast po zjedzeniu ryżu brązowego, poziom glukozy rośnie powoli i stabilnie. Badania naukowe dowodzą, że zastąpienie ryżu białego ryżem brązowym zmniejsza ryzyko cukrzycy.



Ryż zapobiega nowotworom



Ryż, zawłaszcza ten brązowy, bogaty w błonnik, może odegrać istotną rolę w profilaktyce nowotworów. Szczególnie nowotworom jelita grubego. Ryż jedzony regularnie przyspiesza trawienie i pomaga usuwać zbędne produkty przemiany materii, tym samym naturalnie oczyszcza jelita i dba o ich florę antybakteryjną.



Ryż jest tani



Argument ekonomiczny jest dla wielu osób istotny. Kilogram białego ryżu można kupić za ok. 5 zł. Warto jednak sięgać po nieco droższy ryż brązowy lub mieszać go z białym. Zawiera dużo więcej cennych dla organizmu składników.



Ryż to żródło białka i energii



Ryż znakomicie sprawdzi się w diecie osób aktywnych i uprawiających sport. Jest źródłem pełnowartościowego białka roślinnego i dostarcza organizmowi łatwo przyswajalną dawkę energii. Przy tym nie powoduje uczucia ciężkości.



Brązowy ryż syci, ale nie tuczy



Brązowy ryż zawiera dużo błonnika. To sprawia, że szybko czujemy się najedzeni, a uczucie sytości utrzymuje się dłużej. W efekcie utrzymanie prawidłowej wagi przekłada się na profilaktykę chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca czy choroby serca.



Ryż nie zawiera glutenu



Ryż to naturalnie bezglutenowe zboże. Sprawdzi się doskonale w dietach osób z nietolerancją i uczuleniem na gluten.



Ryż nie zawiera sodu



Ryż nie zawiera sodu, dlaczego jest szczególnie polecany dla osób, które muszą unikać soli. To między innymi osoby z nadciśnieniem. Aby smak ryżu nie był mdły, warto, zamiast solą doprawić go ziołami albo orientalnymi przyprawami.



Ryż wspiera serce i układ krwionośny



Produkty pełnoziarniste to istotny składnik zdrowej dla serca diety. Wybieraj ryż brązowy. Zawiera on kwas foliowy, który pomaga uniknąć zawału i udaru. Brązowy ryż pomaga regulować poziom cholesterolu we krwi.



Ryż można przyrządzić na wiele sposobów



Ryż daje ogromne pole do popisu w kuchni. Może być dodatkiem do dań, może grać w nich główną rolę. Jest składnikiem tradycyjnych dań kuchni azjatyckiej, ale też kuchni włoskiej. Można go przyrządzić wytrawnie, albo na słodko. Możliwości są nieograniczone.

Jaki ryż wybrać: biały czy brązowy?

Zawsze lepiej wybierać produkty pełnoziarniste. Są bogate w błonnik i cenne dla zdrowia witaminy i mikroelementy. Jeśli tylko to możliwe, wybieraj ryż brązowy. Jednak nie dla każdego będzie to najlepsza opcja. Ryż biały lepiej sprawdzi się w dietach lekkostrawnych, w diecie osób starszych, ale też małych dzieci. Część osób nie przepada za brązowym ryżem. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest mieszanie ryżu, tak aby ten brązowy stanowił przynajmniej jedną trzecią objętości dania. Z ryżu brązowego można przyrządzić dokładnie takie sama dania, jak z ryżu białego, jednak ze względu na większą zawartość błonnika, ryż brązowy potrzebuje dłuższego czasu gotowania. Zwykle jest to około 30 minut.

