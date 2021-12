Koktajl z buraka i marchewki. Napój na serce i odporność

Koktajl z buraka i marchewki to przepis na zdrową przekąskę, która ma wiele wartości zdrowotnych. Można go przygotować na drugie śniadanie albo zabrać ze sobą do pracy czy na uczelnię. Dobrze zaspokoi głód między posiłkami i dostarczy organizmowi wiele składników odżywczych.

Składniki odżywcze koktajlu z buraka

Koktajl warzywny zawiera:

witaminę A

witaminy z grupy B

kwas foliowy

witaminę C

potas

magnez

mangan

miedź

witaminę K

witaminę E

Właściwości zdrowotne koktajlu z buraka i marchwi

Pomaga uregulować ciśnienie krwi, wspomaga pracę serca i układu krążenia, a także zapobiega zaburzeniom rytmu i rozwojowi schorzeń sercowo-naczyniowych. Zawartość marchwi z kolei dostarcza duże ilości beta-karotenu, wspierającego wzrok i naturalną odporność organizmu.

Jak zrobić koktajl?

Taki koktajl warzywny można przyrządzić w kilka minut w blenderze. Jego zaletą jest też to, że każdy może dodać do niego swoje ulubione składniki, np. jarmuż, szpinak, jabłko czy natkę pietruszki.

Przepis: Koktajl z buraka i marchewki Koktajl z buraka i marchewki to pomysł na zdrowe drugie śniadanie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 40 godz. Czas gotowania 30 godz. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 40 Składniki 1 duży burak

3 marchwie

1 jabłko

mały korzeń imbiru

sok z ćwiartki cytryny Sposób przygotowania Ugotuj burakaBuraka ugotuj i włóż do blendera. Obierz marchewMarchewkę obierz i włóż do kielicha od blendera. Dodaj pozostałe składnikiDodaj kawałki obranego jabłka, starty na tarce imbir oraz sok z cytryny. Całość zblendujZblenduj całość. Smacznego!

