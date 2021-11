Zioła suszone czy świeże? Podpowiadamy, jak dobrze używać jednych i drugich

Warto przyprawiać potrawy ziołami. To bezsprzeczne. Zioła dodają aromatu, odpowiednie mieszkanki mogą zastąpić sól, a do tego są źródłem cennych witamin i mikroelementów. Tylko jakie zioła lepiej wybrać? Suszone czy świeże?

Suszone czy świeże? Które zioła są lepsze?

Kucharze kochają świeże zioła za ich wyjątkowy aromat. Nadają potrawom bardziej złożony smak, ale też mają wpływ na ich konsystencję, ponieważ trzeba dodać ich więcej, niż tych suszonych, aby uzyskać podobny efekt. Suszone zioła bez wątpienia są wygodniejsze, zawsze można je mieć pod ręką i nie martwić, że stracą świeżość i zwiędną. Proces suszenia sprawia, że niewielka ilość ziół da intensywny smak.

Jak stosować suszone zioła?

Suszone zioła dodaje się do potraw najczęściej na początku gotowania. To pozwala wydobyć z nich cały aromat. To szczególnie ważne podczas przygotowywania aromatycznych sosów. Podobnie jest z sosami zimnymi. Jeśli chcesz zrobić jogurtowy sos z ziołami, to dodaj zioła do jogurtu i odstaw, aż całość nabierze odpowiedniego smaku i aromatu. Tak samo należy postąpić przy przygotowaniu ziołowej oliwy. Jednym słowem: suszone zioła potrzebują więcej czasu.

Jak stosować świeże zioła?

Zasada jest prosta: im później dodasz świeże zioła, tym lepiej. Nie powinno się ich dawać do potrawy wcześniej, niż 10 minut przed końcem gotowania, bo stracą cały swój smak. Wielu kucharzy dodaje świeże zioła dosłownie w ostatniej chwili, nawet już po zdjęciu potrawy z ognia. Chodzi o to, aby oddały aromat potrawie, ale jednocześnie zachowały swój kolor. To pozwala też zachować świeżej pietruszce, bazylii czy oregano wszystkie witaminy.

Czy te reguły można łamać?

Kuchnia kocha eksperymenty, dlatego ogólne zasady są po to, aby ułatwić gotowanie, ale nie zawsze należy ich się sztywno trzymać. Jeśli dodasz do pieczeni gałązkę świeżego rozmarynu już na początku, nada ona potrawie charakteru. Świeża bazylia sprawdzi się także jako składnik dłużej gotowanych sosów ze świeżych pomidorów.

Czytaj też:

Sprawdzony przepis na domowy sos pomidorowy. Pasuje do makaronów, kasz i ryżu