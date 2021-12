Ten ser zawiera witaminę B, ale ma mnóstwo kalorii. Amerykanie go uwielbiają

Ser cheddar to wyrazisty w smaku ser, który uwielbiają Amerykanie. Ma mocno żółty lub lekko pomarańczowy kolor i świetnie pasuje zarówno do kanapek, jak i sałatek, burgerów, lasagne, pizzy. Jeśli nie przesadza się ze spożywaniem go i sięga po niego sporadycznie, taki ser może dostarczać wielu składników odżywczych. Spożywany w nadmiarze może przyczynić się do przybrania na wadze – jest to produkt wysokokaloryczny.

Czym jest ser cheddar?

Ser cheddar to ser z mleka krowiego. Do produkcji wykorzystuje się zarówno pasteryzowane, jak i niepasteryzowane mleko, a ostateczny efekt jest uzależniony od tego, jak długo ser dojrzewa. Sery długo dojrzewające mają bardziej wyrazisty i ostrzejszy smak. Te, które leżakują krócej, są bardziej łagodne i kremowe.

Proces produkcji sera cheddar

Proces produkcji sera cheddar jest długi i żmudny, ale od niego zależą wartości odżywcze cheddara i jego smak. Ser cheddar jest produktem pochodzącym z Wielkiej Brytanii i jednym z najpopularniejszych serów nie tylko w Zjednoczonym Królestwie, ale też w Stanach Zjednoczonych.

Cały proces produkcji sera powinien być wykonany ręcznie. Na początku dodaje się do mleka kultury bakterii, a następnie podpuszczkę. Gdy powstanie skrzep, trzeba go wielokrotnie ścinać i formować z niego mniejsze kawałki. Ser powinien długo dojrzewać – nawet do 12 miesięcy. Pierwszy można zebrać już po 2 miesiącach, ale będzie on zdecydowanie mniej wyrazisty w smaku niż ser długo dojrzewający.

Wartości odżywcze sera

Ser cheddar jest zdrowy, ponieważ jest świetnym źródłem białka i witamin z grupy B. Zawiera:

wapń



fosfor

selen

magnez

witaminę B12

witaminę A

witaminę D

Właściwości zdrowotne sera typu cheddar

Ser cheddar jest doskonałym źródłem wapnia. W 100 gramach sera znajduje się go aż 711 mg, co spełnia dzienne zapotrzebowanie niemal w 70 procentach. Oprócz tego jest dobrym źródłem białka, a także witamin z grupy B, które wspierają pracę mózgu, pamięć i koncentrację.

Czy cheddar jest zdrowy?

Ser typu cheddar jest wysokokaloryczny. W 100 gramach sera znajduje się nawet 400 kalorii! Kawałek sera starty do pizzy czy pokrojony do sałatki może zatem mocno podnieść wartość kaloryczną dania. Z tego względu nie zaleca się spożywać tego sera w nadmiarze, bo może doprowadzić do przybrania na wadze.

Oprócz tego ser typu cheddar zawiera dość dużo sodu. Dlatego nie jest wskazany w diecie osób, które pozostają pod kontrolą kardiologa lub są obciążone chorobami sercowo-naczyniowymi. Produkty bogate w sód, spożywane w nadmiarze, mogą doprowadzić do problemów kardiologicznych, m.in. nadciśnienia tętniczego. W takiej sytuacji zdecydowanie lepiej wykluczyć cheddar z diety, a także inne przekąski i produkty, które mają dużo sodu.

Ser cheddar a poziom cholesterolu

Oprócz tego ser typu cheddar ma dużo cholesterolu – 105 mg 100 g sera. To oznacza, że spożywany często może przyczynić się do podniesienia poziomu cholesterolu w organizmie. Wysoki cholesterol oznacza większe ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe, a także miażdżycę czy choroby serca (takie jak niewydolność, zator czy zawał).

Zastosowanie cheddara

Ser cheddar można wykorzystać na wiele sposobów. Nadaje się do robienia koreczków i przekąsek, ponieważ jest twardy i sprężysty. Z tego samego względu pasuje do sałatek czy kanapek.

Cheddar doskonale smakuje także na zimno. Nadaje się do potraw z makaronem, lasagne, zapiekanek, pizzy, omletów czy tortilli. Można nim też zastąpić mozzarellę w czasie przygotowywania dań obiadowych, np. kurczaka z pomidorami.

