Chcesz wzmocnić swoją odporność? Pod żadnym pozorem nie jedz tych 7 produktów

Bogata w składniki odżywcze, dobrze zbilansowana dieta wspiera układ odpornościowy. Z kolei dieta uboga w składniki odżywcze i bogata w wysoko przetworzoną żywność osłabia funkcje odpornościowe. Poznaj produkty, które powinieneś wyrzucić ze swojej kuchni, jeśli chcesz zachować wysoki poziom odporności.

Główny winowajca obniżonej odporności

Jeśli chodzi o dietę, składnikiem obniżającym odporność organizmu mogą być dodane cukry. Nie ma wątpliwości, że ograniczenie ilości spożywanego cukru poprawi ogólny stan zdrowia i funkcje odpornościowe.

Pokarmy, które znacząco podnoszą poziom cukru we krwi, takie jak te o wysokiej zawartości cukru, zwiększają produkcję białek prozapalnych. Co więcej, wysoki poziom cukru we krwi może hamować odpowiedź neutrofili i fagocytów, dwóch typów komórek odpornościowych, które pomagają chronić organizm przed infekcjami. Ponadto wysoki poziom cukru we krwi może zaburzać funkcję bariery jelitowej i powodować zaburzenia równowagi bakterii jelitowych, co może zmienić odpowiedź immunologiczną i uczynić organizm bardziej podatnym na infekcje. Jest to szczególnie ważne u osób z cukrzycą, ponieważ mogą mieć one dłużej podwyższony poziom cukru we krwi.

Wiele badań powiązało wysoki poziom cukru we krwi z upośledzoną odpowiedzią immunologiczną u osób z cukrzycą i bez cukrzycy. Ponadto diety bogate w dodany cukier mogą zwiększać podatność na niektóre choroby autoimmunologiczne, w tym reumatoidalne zapalenie stawów. Ograniczenie spożycia żywności i napojów bogatych w cukier, takich słodycze, gazowane napoje i przekąski może poprawić ogólny stan zdrowia i wspierać funkcje odpornościowe.

Inne pokarmy, które upośledzają odporność

Słone potrawy



Słone potrawy, takie jak fast foody, mogą osłabiać odpowiedź immunologiczną organizmu, ponieważ diety o wysokiej zawartości soli mogą wywoływać zapalenie tkanek i zwiększać ryzyko chorób autoimmunologicznych.

W badaniu z 2016 roku 6 zdrowych mężczyzn po raz pierwszy spożywało 12 gramów soli dziennie przez 50 dni. Następnie przez około 50 dni spożywali oni 9 gramów soli dziennie, a następnie 6 gramów dziennie przez podobny czas. Wreszcie spożywali 12 gramów dziennie przez kolejne 30 dni.

Po diecie bogatej w sól, zawierającej 12 gramów soli dziennie, mężczyźni mieli wyższy poziom białych krwinek zwanych monocytami i markerów zapalenia IL-23 i IL-6. Mieli również niższy poziom białka przeciwzapalnego IL-10, co wskazuje na nadmierną odpowiedź immunologiczną.

Sól może również hamować normalną funkcję odpornościową i odpowiedź przeciwzapalną, zmieniać skład bakterii jelitowych i powodować tworzenie komórek odpornościowych, które są zaangażowane w patogenezę chorób autoimmunologicznych.

Naukowcy uważają, że nadmierne spożycie soli może być związane z częstszym występowaniem chorób autoimmunologicznych w krajach zachodnich.

Ponadto wykazano, że spożywanie zbyt dużej ilości soli pogarsza przebieg już istniejących chorób autoimmunologicznych, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń.



Pokarmy bogate w tłuszcze omega-6



Twoje ciało potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania zarówno tłuszczów omega-6, jak i omega-3.

Diety zachodnie mają zwykle wysoką zawartość tłuszczów omega-6 i niską zawartość kwasów omega-3. Ten brak równowagi jest związany ze zwiększonym ryzykiem choroby i prawdopodobnie dysfunkcją odporności.

Diety bogate w tłuszcze omega-6 wydają się zwiększać ekspresję białek prozapalnych, które mogą osłabiać odpowiedź immunologiczną, podczas gdy diety bogate w tłuszcze omega-3 zmniejszają produkcję tych białek i wzmacniają funkcje odpornościowe.

Co więcej, badania przeprowadzone na osobach otyłych wskazują, że wysokie spożycie tłuszczów omega-6 może prowadzić do zaburzeń odporności i zwiększać ryzyko wystąpienia niektórych schorzeń, takich jak astma i alergiczny nieżyt nosa.

Jednak związek między tłuszczami omega-6 a odpowiedzią immunologiczną jest skomplikowany i potrzebne są dalsze badania na ludziach.



Smażone potrawy



Smażone potrawy zawierają dużo cząsteczek zwanych produktami końcowymi zaawansowanej glikacji (AGE). Powstają one wtedy, gdy cukry reagują z białkami lub tłuszczami podczas gotowania w wysokiej temperaturze, na przykład podczas smażenia.

Jeśli poziom AGE w twoim ciele stanie się zbyt wysoki, mogą przyczynić się do stanu zapalnego i uszkodzenia komórek.

Uważa się, że AGE osłabiają układ odpornościowy na kilka sposobów, w tym poprzez zwiększanie stanu zapalnego, wyczerpywanie mechanizmów antyoksydacyjnych organizmu, wywoływanie dysfunkcji komórkowych i negatywny wpływ na bakterie jelitowe.

W związku z tym naukowcy uważają, że dieta bogata w AGE może zwiększać podatność na choroby, takie jak malaria, i zwiększać ryzyko chorób, takich jak zespół metaboliczny, niektóre nowotwory i choroby serca.

Ograniczenie spożycia smażonych potraw, takich jak frytki, chipsy ziemniaczane, smażony kurczak, smażony stek, smażony boczek i smażone ryby, zmniejszy spożycie AGE.



Niektóre potrawy o wysokiej zawartości tłuszczu



Dieta bogata w tłuszcze nasycone i uboga w tłuszcze nienasycone wiąże się z zaburzeniami odporności.

Wysokie spożycie tłuszczów nasyconych może aktywować określone szlaki sygnałowe, które wywołują stan zapalny, hamując w ten sposób funkcję odpornościową. Diety wysokotłuszczowe mogą również zwiększać podatność na infekcje poprzez osłabienie układu odpornościowego i czynności białych krwinek.

Ponadto badania na gryzoniach sugerują, że dieta wysokotłuszczowa może powodować zmiany bakteryjne jelit i uszkadzać wyściółkę jelit, potencjalnie zwiększając ryzyko infekcji i chorób.

Naukowcy wciąż badają, jak różne kwasy tłuszczowe wpływają na układ odpornościowy i potrzebne są dalsze badania na ludziach.



Żywność zawierająca określone dodatki



Wiele produktów spożywczych, zwłaszcza te wysoko przetworzone, zawiera dodatki poprawiające trwałość, konsystencję i smak. Niektóre z nich mogą negatywnie wpływać na odpowiedź immunologiczną.

Na przykład niektóre emulgatory, które są dodawane do przetworzonej żywności w celu poprawy tekstury i okresu przydatności do spożycia, mogą zmieniać skład bakterii jelitowych, uszkadzać wyściółkę jelit i wywoływać stany zapalne. To może powodować zaburzenia odporności.

Powszechnie stosowane emulgatory w badaniach na gryzoniach wykazały związek z dysfunkcją immunologiczną.

Podobnie, badania na ludziach i zwierzętach wykazały, że karagenina może wywoływać zapalenie jelit i hamować odpowiedź immunologiczną, chociaż potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć te skutki.



Potrawy i napoje słodzone sztucznymi słodzikami



Niektóre sztuczne słodziki zostały powiązane ze zmienionym składem bakterii jelitowych, zwiększonym stanem zapalnym jelit i osłabioną odpowiedzią immunologiczną.

Coraz więcej dowodów sugeruje, że sztuczne słodziki, w tym sukraloza i sacharyna, mogą powodować zaburzenia równowagi bakterii jelitowych. Niektórzy badacze postulują, że nadużywanie sztucznych słodzików może być szkodliwe dla zdrowia układu odpornościowego.

Co więcej, niektóre badania na gryzoniach i ograniczone studia przypadków u ludzi również sugerują, że wysokie spożycie sztucznych słodzików może przyczyniać się do postępu chorób autoimmunologicznych.Czytaj też:

