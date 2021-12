5 świątecznych przypraw, bez których nie ma Bożego Narodzenia

1Boże Narodzenie to pięknie ubrana choinka i elegancko zastawiony stół, na którym pojawiają się aromatyczne i pachnące dania. Ze świętami kojarzy nam się kilka zapachów, które najczęściej dodaje się do bożonarodzeniowych przysmaków. Jakie przyprawy warto dodać do swoich potraw i dlaczego właśnie te?

Czym pachną święta?

Boże Narodzenie pachnie korzennie. Przyprawy rozgrzewające, lekko słodkie, kojarzą nam się z zimowymi wieczorami, które spędzamy przy lampkach zapalonych na choince. Dodajemy je nie tylko do różnych dań, ale też do napojów i deserów.

Do mięs z kolei pasują przyprawy, które poprawiają trawienie. Na bożonarodzeniowym stole królują dość ciężkie dania. Oprócz ryb są to pierogi z kapustą i grzybami, kapusta z grochem, kutia, serniki.

W święta też z przyjemnością sięgamy po rozgrzewające herbaty, gorącą czekoladę, grzane wino. Napoje te wyśmienicie smakują z goździkami czy cynamonem.

Czym przyprawić świąteczne dania?

Jest kilka szczególnych przypraw, które warto dodać do dań na Boże Narodzenie. Doskonale wydobędą ich smak i wspomogą procesy trawienne.

Goździki



Bez goździków nie ma nie tylko pierników, ale i grzanego wina, a także pasztetów czy pieczonych mięs. Goździki nie tylko pięknie pachną, ale też poprawiają trawienie! Z tego względu warto je dodawać do mięsnych sosów.



Laski wanilii



Świąteczne ciasta, ciasteczka, pierniczki i serniki nie będą miały swojego smaku, jeśli nie dodamy do nich wanilii. Obok cynamonu to jedna z najważniejszych przypraw do bożonarodzeniowych deserów.



Anyż



Anyż to przyprawa, którą dodaje się do kompotu z suszonych owoców, ciast (takich jak miodownik), a także marynat do mięs. Świetnie sprawdzi się do pieczonych mięs i schabów, a także pasztetów. Anyż to przyprawa, która ma właściwości lecznicze i wspomaga trawienie, a także walkę z przeziębieniem.



Gałka muszkatołowa



Gałka muszkatołowa to przyprawa korzenna, która doskonale komponuje się z piernikami, grzańcem, a także świątecznymi ciasteczkami. Można ją dodać też do sosów oraz marynat do mięs.



Liście laurowe



Do świątecznej pieczeni świetnie pasuje jałowiec oraz liście laurowe. Pomagają wydobyć smak z potraw, łagodzą dolegliwości trawienne. Liście laurowe działają tez moczopędnie, pomagając oczyścić organizm ze złogów przemiany materii i wspomóc pracę wątroby. Czytaj też:

