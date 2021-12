Ten olej jest idealny do smażenia. Nadaje potrawom orzechowy smak

Olej arachidowy to olej, który pozyskuje się z orzechów ziemnych. Dzięki temu ma charakterystyczną orzechową nutę i doskonale może podkreślić smak niektórych potraw. Co trzeba wiedzieć o tym oleju i jak go wykorzystać?

Jak pozyskuje się olej arachidowy?

Olej arachidowy pozyskuje się z tzw. fistaszków, czyli orzeszków ziemnych. Jest to jeden z najpopularniejszych olejów na świecie, ponieważ fistaszki są uprawiane w wielu krajach, na całej półkuli północnej. Plantacje znajdują się nie tylko w Ameryce Północnej i Środkowej, ale też w Azji (m.in. w Chinach). Orzechy ziemne nie mają szczególnych wymagań, są łatwe w uprawie, stąd też tak powszechne.

Olej arachidowy ma wiele cennych właściwości, które wynikają nie tylko z zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, ale też steroli roślinnych. Z tego względu warto włączyć go do diety, by wspomóc pracę mózgu oraz układu sercowo-naczyniowego.

Wartości oleju z fistaszków

Olej arachidowy zawiera:

witaminę A



witaminę E

kwas oleinowy

kwas linolowy

kwas palmitynowy

Właściwości zdrowotne oleju arachidowego

Olej z orzeszków ziemnych zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, dlatego może wspomagać pracę serca oraz mózgu. Niestety, ich zawartość nie jest tak korzystna, jak w przypadku innych olejów, dlatego nie należy przesadzać ze spożywaniem go. Warto jednak sięgać po niego od czasu do czasu, by dostarczyć organizmowi tłuszczów niezbędnych np. do rozpuszczania witamin.

Oprócz tego fistaszki są bogate w kwas linolowy, który korzystnie oddziałuje na gospodarkę lipidową. Pomaga uregulować i utrzymać właściwy poziom cholesterolu we krwi, a także obniżyć poziom trójglicerydów i "złego" cholesterolu LDL. Z tego względu wykazuje korzystny wpływ na układ krążenia i pomaga zapobiec wystąpieniu chorób o podłożu sercowo-naczyniowym takich jak miażdżyca.

Stosowanie oleju z fistaszków

Olej z orzechów arachidowych cechuje się wysoką temperaturą dymienia, dlatego można wykorzystać go do smażenia. Warto jednak pamiętać, że kurczak czy indyk przygotowywane na oleju z orzechów ziemnych będą miały orzechowy posmak. Z tego względu olej ten sprawdzi się do przygotowywania potrawek z kuchni orientalnej, np. z dodatkiem sosu sojowego.

Do czego jeszcze można go wykorzystać? Olej z fistaszków sprawdzi się jako składnik sałatek (np. z granatem, orzechami, sałatą czy z kaszą), a także jako dodatek do pieczonych ryb (np. pstrąga).

Uczulenie na orzechy

Sięgając po olej arachidowy, warto pamiętać, że olej ten może uczulać. Orzechy są jednym z najsilniejszych alergenów, które mogą powodować silną reakcję alergiczną. Można tego uniknąć w sytuacji, w której sięgniemy po olej rafinowany, który zostaje dodatkowo oczyszczony.

Warto jednak pamiętać, że takie produkt nie będzie zawierał tak wielu substancji odżywczych, ponieważ w procesie oczyszczania zostają z niego usunięte także sterole roślinne oraz witamina E.

Olej arachidowy w kosmetyce

Olej z orzechów można także wykorzystać w kosmetyce. Witamina E pomaga utrzymać skórę w dobrej kondycji, działa przeciwstarzeniowo i zapobiega powstawaniu zmarszczek.

Olej ten można wykorzystać do olejowania skóry (np. wykonywania demakijażu), a także wykonywania domowych maseczek. Takie zabiegi pozwolą zwalczyć przesuszeniu skóry, zapobiegną też powstawaniu stanów zapalnych. Olej z fistaszków sprawdzi się zatem w pielęgnacji skóry odwodnionej i potrzebującej regeneracji, a także skóry z egzemą. Może równieć zabezpieczyć ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

