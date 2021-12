To jeden z najpopularniejszych włoskich serów. Jest zdrowy i uniwersalny

Ser ricotta to włoski ser, który powstaje z różnych rodzajów mleka. Do produkcji sera można wykorzystać zarówno mleko krowie, jak i kozie czy owcze. Aby powstał ser ricotta, wystarczy dodać do niego fermentowaną serwatkę. Tak powstały ser można wykorzystać na wiele sposobów, nie tylko do przygotowania deserów, ale też sałatek czy tart.

Tradycja ricotty

Ser ricotta produkuje się już od starożytności. Z biegiem czasu urozmaicono jego produkcję, na co największy wpływ mieli Arabowie. We Włoszech od wieków ricotta jest jednym z narodowych przysmaków. Produkuje się go na różne sposoby i wykorzystuje do wielu dań.

Jak powstaje ser ricotta?

Ser ricotta powstaje z dwóch produktów: mleka i serwatki. W związku z tym dobrej jakości ser powinien mieć bardzo krótki skład. W zależności od tego, jakiego rodzaju mleka użyjemy, otrzymamy inny produkt. Sery ricotta mogą różnić się nie tylko smakiem, ale też zapachem czy konsystencją.

Dobry ser nie potrzebuje już żadnych dodatków, ani sera, ani śmietany. Niekiedy dodaje się do niego odrobinę soli. Ricotta to ser krótko dojrzewający, który można wykorzystać już po około 10 dniach.

Jak smakuje ser?

Ser ricotta wyprodukowany z mleka krowiego jest łagodny i delikatny w smaku. Z dodatkiem śmietanki ma bardziej kremową konsystencję, dlatego nadaje się do przygotowywania deserów z owocami. Sprawdzi się też do serników (w tym na zimno) i jogurtów naturalnych serwowanych z borówkami czy brzoskwiniami. Taki deser może być lżejszą i mniej kaloryczną wersją deserów przygotowywanych na bazie bitej śmietany czy lodów.

Ser ricotta produkowany z mleka owczego i bawolego z kolei będzie dużo bardziej wyraźny w smaku. Sprawdzi się jako dodatek do warzywnych tart albo past kanapkowych. Takie ser jest znakomitym dodatkiem do wszelkiego rodzaju placków (nawet naszych tradycyjnych placków ziemniaczanych) oraz lasagne.

Wartości odżywcze ricotty

Ser ricotta zawiera:

białko

witaminę A

witaminy z grupy B

potas

magnez

selen

wapń

żelazo



sód

fosfor

Właściwości sera ricotta

Ser typu ricotta jest dobrym źródłem białka. Zawiera spor wapnia, a także innych pierwiastków, dlatego może stanowić w diecie dobre źródło mikroelementów. Jest także bogaty w witaminę A, wzmacniającą pracę narządu wzroku, a także w witaminy z grupy B, które wspierają pracę układu nerwowego oraz kondycję włosów, skóry i paznokci.

Rodzaje sera ricotta

Wyróżnia się różne rodzaje sera ricotta:

ricotta salata – odmiana sałatkowa, która dojrzewa dłużej niż typowa ricotta. Może leżakować nawet kilka tygodni

ricotta al forno – ta odmiana wykorzystywana jest we Włoszech do dań z makaronu

ricotta di bufala campana – ten rodzaj sera powstaje w procesie podwójnego gotowania serwatki



ricotta romana – ten rodzaj ricotty powstaje z sera owczego, pasuje do tart

Czy ser ricotta jest zdrowy?

Ser ricotta jest zdrowszy od innych rodzajów sera (ma mniej kalorii niż parmezan czy cheddar), ale nie należy jeść go zbyt często, ponieważ zawiera sporo tłuszczu. Sięgając po niego z umiarem, możemy wzbogacić dietę w białko, wapń i mikroelementy. Warto go łaczyć z sałatami, oliwkami lub przygotowywać z niego pyszne pasty np. z dodatkiem orzechów.

Zastosowanie ricotty

Ser ricotta ma kremowy, delikatny smak, dlatego można go wykorzystywać na wiele sposobów. Pasuje nie tylko do deserów (np. owoców czy serników z galaretką i owocami), ale też past kanapkowych, dań z makaronem, lasagne, sałatek, tart.

