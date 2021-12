Nadmiar tego pierwiastka może prowadzić do uszkodzenia organów

Chrom to pierwiastek, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Szkodliwy może być jednak zarówno jego niedobór, jak i nadmiar. Co trzeba wiedzieć o chromie i dlaczego jego stężenie w organizmie nie powinno być zbyt wysokie?

Czym jest chrom?

Chrom to pierwiastek, który pełni wiele ważnych funkcji. Reguluje pracę trzustki, wpływając na produkcję insuliny, bierze udział w syntezie tłuszczy i białek, a także regulowaniu gospodarki węglowodanowej. Z badań wynika, że chrom wpływa także na pracę układu nerwowego i może poprawiać kondycję psychiczną. Wciąż trwają badania nad tym, w ilu procesach w organizmie bierze udział, ale wiadomo, że jego rola w prawidłowym funkcjonowaniu poszczególnych układów jest znaczna.

Przyczyny nadmiaru chromu

Jeśli w organizmie jest zbyt dużo chromu, przestaje on pracować prawidłowo. Z czego wynika nadmiar pierwiastka? Może on dostać się do organizmu kilkoma drogami, m.in. za pośrednictwem produktów spożywczych. Najczęściej jednak dostaje się drogami oddechowymi i to właśnie droga inhalacyjna jest najbardziej niebezpieczna.

Chrom, który dostaje się do organizmu aparatem oddechowym, najczęściej pochodzi z przemysłu. Zatruć można się przy braku odpowiedniej ochrony w czasie produkcji farb czy wyrobów ceramicznych. To właśnie w ten sposób najczęściej dochodzi d uszkodzeń narządów spowodowanych zbytnią ekspozycją organizmu na chrom. Samą dietą nie jesteśmy w stanie dostarczyć tak dużych ilości pierwiastka, by wielokrotnie przekroczyć normy chromu.

Jakie produkty zawierają chrom?

Chrom zawierają:

kakao

drożdże

jaja



ryby

owoce morza

rośliny strączkowe (fasola, bób, soczewica, ciecierzyca, groszek)

Warto jednak pamiętać, że prowadzenie zbilansowanej i zrównoważonej diety nie wpłynie negatywnie na stan chromu w organizmie.

Suplementacja chromem

Jakiś czas temu modne stało się zażywanie chromu w formie suplementu diety. Był on reklamowany jako preparat, który pomaga zrzucić zbędne kilogramy i utrzymać prawidłową wagę. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że takie suplementy nie powinny być przyjmowane bez kontroli lekarza. Chcą sobie „pomóc”, możemy nieświadomie wyrządzić sobie znaczną krzywdę.

Skutki nadmiaru chromu

Aby organizm prawidłowo funkcjonował, wystarczy dostarczyć 40 μg chromu dziennie (w przypadku osoby dorosłej). Jeśli stężenie pierwiastka będzie wyższe, może to negatywnie odbić się na pracy organizmu.

Zbyt wysoki udział chromu może doprowadzić do wielu poważnych konsekwencji zdrowotnych. Może nie tylko doprowadzić do uszkodzenia organów wewnętrznych, ale też do mutacji komórek. Oprócz tego zaburza funkcjonowanie gospodarki węglowodanowej, a także syntezy białek i tłuszczów.

Nadmiar chromu a uszkodzenie wątroby

Nadmiar pierwiastka w organizmie może doprowadzić do uszkodzenia organów wewnętrznych. Oprócz wątroby, może negatywnie oddziaływać również na nerki czy płuca, ale także trzustkę, zaburzając produkcję insuliny. Skutki zbyt wysokiego udziału chromu mogą sięgnąć właściwie całego organizmu, wpływając także na funkcjonowanie mózgu czy całego układu pokarmowego.

Chrom a uszkodzenie skóry

Nadmiar chromu może prowadzić także do uszkodzenia skóry. Pierwiastek ten przenika przez nią, wywołując zmiany na poziomie komórkowym, które mogą negatywnie wpływać na DNA. Uszkodzeniu ulegają także wszystkie błony śluzowe, które pełnią w organizmie funkcję ochronną. To automatycznie osłabia działanie układu immunologicznego, obniżając odporność na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych.

