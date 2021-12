Planujesz świąteczne porządki? Te 6 powierzchni możesz umyć octem

Ocet to bardzo wszechstronny i dobry do czyszczenia wielu powierzchni. Jest tani, łatwo dostępny i można go używać od kuchni po łazienkę. Najpopularniejsze do czyszczenia są dwa rodzaje octu – biały i jabłkowy. Według ekspertów, do czyszczenia najlepiej nadaje się biały ocet. Nie ma on barwy, więc spokojnie można używać go na jasnych powierzchniach. Ponadto jest nieco bardziej kwaśny, dzięki czemu jest silniejszym środkiem czyszczącym. Ma właściwości przeciwbakteryjne. Ocet jabłkowy ma za to szersze zastosowanie kulinarne – jest uważany za zdrowszy, przez co bywa i droższy. Wielu osobom szkoda jest użyć go do sprzątania, jednak nie oznacza to, że nie można tego zrobić. Należy uważać jednak na jasne powierzchnie, które mógłby odbarwić.

Co wyczyścić octem?

Ponieważ święta zbliżają się wielkimi krokami, sprawdź jakie powierzchnie można czyścić octem.

Urządzenia ze stali nierdzewnej



Wystarczy odrobina octu, aby pozbyć się tłustych smug z powierzchni stali nierdzewnej. Mowa tu m.in. o wnętrzu piekarnika, które zazwyczaj ciężko doczyścić. Wytrzyj je ścierką namoczoną octem i pamiętaj, by nie używać sprzętu przez kilka następnych godzin.



Kuchenka mikrofalowa



Mikrofala to często jedno z najbrudniejszych miejsc w kuchni. Podgrzewa się w niej przeróżne potrawy, których mikroskopijne cząsteczki pozostają na ściankach. Ocet poradzi sobie z nimi idealnie, a dodatkowo usunie nieprzyjemne zapachy.



Krany

Przy myciu kranów i węży prysznicowych zastosuj nieco inną metodę: chodzi o moczenie ich powierzchni w occie przez 1 do 2 godzin. W tym celu wlej zwykły ocet do torebki i zawiąż ją wokół kranu. Mocne stężenie kwasu sprawi, że osad zejdzie bez szorowania.



Wanna lub prysznic

Aby szybko wyczyścić prysznic lub wannę, przygotuj roztwór z równych części białego octu i płynu do naczyń w butelce z rozpylaczem. Możesz dodać jedną lub dwie krople ulubionego olejku eterycznego. Spryskaj całą wannę, pozostaw na kilka minut i spłucz. W razie potrzeby użyj małej szczoteczki, aby doczyścić trudno dostępne miejsca.



Toaleta



W łazience ocet może służyć do czyszczenia nie tylko wanny i prysznica, ale również toalety. Oczyść toaletę z zewnątrz i wewnątrz za pomocą sprayu zawierającego destylowany ocet i wodę. Przygotuj płyn w proporcji: jedna miarka octu na dwie miarki wody.



Okna

Nic tak nie rozjaśnia pomieszczenia, jak czyste, pozbawione smug okna. Aby je umyć, potrzebujesz zaledwie szklanki wody i pół szklanki octu zmieszanych w butelce z rozpylaczem. Spryskaj powierzchnię szyb i wytrzyj ją ściereczką z mikrofibry.Czytaj też:

Czyszczenie ekspresu do kawy – jak prawidłowo dbać o ekspres?Czytaj też:

Jest używany do produkcji patelni. Czy toksyczny związek C8 stanowi zagrożenie?