5 pomysłów na rozgrzewające napoje z kakao

Pyszne czekoladowe kakao z mleczną pianką – czy jest jakiś inny napój, który lepiej pasuje na chłodne, zimowe wieczory? Kakao nie tylko wspaniale smakuje, ale też dobrze rozgrzewa, a dzięki mleku dostarcza wartości odżywczych. Warto sięgać po kakao jak najczęściej w sezonie jesienno-zimowym, by nie tylko rozgrzewać organizm, ale też dostarczać mu magnezu i składników odżywczych.

Czym jest kakao?

Kakao powstaje z ziaren kakaowca. Cechuje je mocny i wyrazisty smak, który doskonale komponuje się z wieloma przyprawami. Prawdziwe kakao jest gorzkie i intensywne, nie przypomina dosładzanych cukrem napojów kakaopodobnych, które można kupić w marketach. Ziarna kakaowca są zdrowe, zawierają dużo składników odżywczych, dlatego gdy przyrządzamy napój na bazie prawdziwego kakao, nie musimy obawiać się o to, że dostarczamy organizmu dużo białego cukru.

Kakaowce to drzewa, które osiągają nawet 12 metrów wysokości. Rosną w Ameryce Południowej. Wyróżnia się trzy główne odmiany kakaowców, do których zaliczają się: Criollo, Forastero i Tinitario. Aby uzyskać brązowy proszek, z którym kojarzy nam się kakao, trzeba ziarna oczyścić, poddać fermentacji, uprażyć, a następnie odtłuścić. Dopiero później powstaje proszek kakaowy, który wykorzystujemy w kuchni do przygotowywania napojów i deserów.

Wartości odżywcze kakao

Kakao zawiera:

witaminę A



witaminę E

witaminy z grupy B

magnez

przeciwutleniacze

flawonoidy

5 pomysłów na rozgrzewające kakao

Napoje na bazie kakao można przygotować na wiele sposobów. Za klasyk uważamy napój zrobiony na bazie mleka i cukru. Takie kakao najczęściej przygotowuje się dzieciom (choć w zdrowszej wersji nie powinno w ogóle zawierać cukru). Dzięki mleku kakao dostarcza dużych ilości wapnia i witaminy D niezbędnej dla prawidłowego rozwoju układu kostnego dziecka. Witamina D dba również o prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego, dlatego kakao w sezonie jesienno-zimowym może pomagać zachować dobrą odporność i chronić organizm przed infekcjami.

1. Kakao z cynamonem

Kakao z cynamonem to dobra propozycja na chłodne dni. Aromatyczny napój bardzo mocno rozgrzewa i doskonale komponuje się z jesiennymi deserami takimi jak szarlotka czy jabłka zapiekane pod kruszonką. Aby zrobić takie kakao, wystarczy zagotować 1 szklankę mleka krowiego lub mleka roślinnego, dodać 3 łyżki kakao oraz pół łyżeczki cynamonu.

2. Kakao z chilli

Kakao z chilli to wersja bardziej pikantna w smaku. Aby je zrobić, wystarczy do 1 szklanki mleka dodać pół łyżeczki cynamonu oraz pół łyżeczki chilli. Taki napój dobrze komponuje się z gorzką czekoladą, którą można zetrzeć na powierzchnię kakao. Wspaniale rozgrzewa!

3. Kakao z piankami

Niezwykle popularnym zimowym napojem jest kakao przygotowywane na słodko z piankami. Do klasycznego kakao (2-3 łyżeczek kakao dodanego do szklanki mleka) dodaje się bitą śmietanę oraz bardzo słodkie pianki marshmallows. Takie napój dostarcza mnóstwa kalorii – 1 pianka ma aż 4 gramy cukru! To bardzo dużo, dlatego lepiej nie sięgać po taki deser zbyt często.

4. Kakao o smaku piernika

Dobrym pomysłem na zimowe wieczory jest z kolei przygotowanie kakao o smaku piernika. Aby zrobić taki rozgrzewający i korzenny napój, wystarczy do 1 szklanki mleka dodać 2 łyżeczki kakao oraz pół łyżeczki przyprawy do piernika. Taką przyprawę możemy też zrobić w domu, mieszając ze sobą gałkę muszkatołową, cynamon, kardamon i cukier waniliowy.

5. Kakao z pastą tahini

Ta wersja napoju ma sezamowy aromat. Aby ją przygotować, należy do mleka dodać 1 łyżkę pasty tahini, która ma mocno sezamowy smak. Dobrze komponuje się z kardamonem i cynamonem.

Po jakie przyprawy korzenne warto sięgać zimą?

Przyprawy korzenne nie tylko wspaniale rozgrzewają, ale też dodają niezwykłego smaku wielu napojom, deserom i potrawom. Bez jakich przypraw nie wyobrażamy sobie zimowych wieczorów i Bożego Narodzenia?

Goździki



Bez goździków nie ma nie tylko pierników, ale i grzanego wina, a także pasztetów czy pieczonych mięs. Goździki nie tylko pięknie pachną, ale też poprawiają trawienie! Z tego względu warto je dodawać do mięsnych sosów.



Laski wanilii



Świąteczne ciasta, ciasteczka, pierniczki i serniki nie będą miały swojego smaku, jeśli nie dodamy do nich wanilii. Obok cynamonu to jedna z najważniejszych przypraw do bożonarodzeniowych deserów.



Anyż



Anyż to przyprawa, którą dodaje się do kompotu z suszonych owoców, ciast (takich jak miodownik), a także marynat do mięs. Świetnie sprawdzi się do pieczonych mięs i schabów, a także pasztetów. Anyż to przyprawa, która ma właściwości lecznicze i wspomaga trawienie, a także walkę z przeziębieniem.



Gałka muszkatołowa



Gałka muszkatołowa to przyprawa korzenna, która doskonale komponuje się z piernikami, grzańcem, a także świątecznymi ciasteczkami. Można ją dodać też do sosów oraz marynat do mięs.



Liście laurowe



Do świątecznej pieczeni świetnie pasuje jałowiec oraz liście laurowe. Pomagają wydobyć smak z potraw, łagodzą dolegliwości trawienne. Liście laurowe działają tez moczopędnie, pomagając oczyścić organizm ze złogów przemiany materii i wspomóc pracę wątroby. Czytaj też:

