Ten sos pasuje i do pieczonej ryby, i do lasagne. Jest kulinarnym hitem

Sos beszamelowy to sos, który jest szeroko wykorzystywany w kuchni. Przygotowuje się go bardzo szybko, nie potrzeba do tego wielu składników. Z tego względu często pojawia się na naszych stołach, choć jest wysokokaloryczny.

Czym jest sos beszamelowy?

Sos beszamelowy to sos przygotowywany na bazie mąki, mleka oraz masła. Do tych trzech składników dochodzą różne przyprawy, m.in. gałka muszkatołowa, które nadają daniu wyrazisty, korzenny smak. Bywa nazywany zwyczajną zasmażką z mąki, ale przyjęło się uważać beszamel za wyrafinowany dodatek do potraw.

Sos beszamelowy pochodzi z Francji. Legenda głosi, że po raz pierwszy przygotował go Louis de Bechameil, urzędnik Ludwika XIV. Od tego czasu zagościł w kuchni francuskiej, gdzie dodaje się go nie tylko do dań mięsnych, ale też do warzyw.

Czy beszamel jest zdrowy?

Ze względu na składniki, sos beszamelowy nie należy do najzdrowszych dodatków do dań. Dostarcza dużych ilości kalorii oraz sodu, a także tłuszczów nasyconych. Zawartość mleka dostarcza wapnia, ale nie jest go tak dużo, by można było przyjąć, że sos beszamelowy jest zdrowym elementem diety. Z pewnością jednak jest pysznym składnikiem, który znacząco poprawia walory smakowe potraw.

Można oczywiście poszczególne składniki zastąpić innymi, które poprawią wartości odżywcze dania. Ale beszamel będzie miał wtedy inny smak i będzie wege wariantem klasycznego sosu. Jeśli jednak lubimy ten dodatek do dań, to warto spróbować przygotować go inaczej, zastępując masło tłuszczem pochodzenia roślinnego lub mąkę pszenną mąką bardziej wartościową i zdrowszą, np. jaglaną, ryżową czy kukurydzianą.

Wartości odżywcze sosu beszamelowego

Sos beszamelowy zawiera:

kwasy tłuszczowe

wapń

potas



magnez

sód

witaminę A

witaminy z grupy B

witaminę C

Do czego wykorzystać?

Sos beszamelowy ma delikatny, kremowy smak, dlatego nadaje się do przygotowania wielu dań. Można go wykorzystać do lasagne, cannelloni, zapiekanek, potrawek z kurczakiem czy rybą. Świetnie sprawdza się do dań z ryżem, a także delikatną kaszą np. jaglaną. Doskonale pasuje do wszelkich rodzajów makaronu.

Przygotowując sos beszamelowy, warto zwrócić uwagę na proporcje. Składniki powinny być starannie odmierzone, a sam sos przygotowywany powoli i bez pośpiechu – dzięki temu będzie kleisty, zawiesisty, gładki i nie będzie miał grudek.

Jak zrobić sos beszamelowy?

Sos beszamelowy można przygotować w różnych wariantach, zastępując np. masło olejem kokosowym, mąkę pszenną kukurydzianą i jaglaną, a mleko krowie mlekiem roślinnym. Oczywiście, wtedy już nie będzie klasycznym beszamelem, ale będzie dużo zdrowszy i dostarczy więcej wartości odżywczych.

Jeśli jednak chcemy przygotować klasyczny sos beszamelowy, powinniśmy sięgnąć po masło, mleko, mąkę pszenną. Aby zrobić dobry beszamel, potrzeba:

500 ml mleka krowiego (np. 2 procent)

4 łyżek masła

3 łyżek mąki pszennej

1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej

szczyptę soli i pieprzu

Przepis na beszamel

Przygotowanie sosu beszamelowego jest proste. Wystarczy podgrzać mleko, rozpuścić w nim masło, a następnie bardzo powoli dodawać mąkę, cały czas mieszając. Gotujemy na bardzo wolnym ogniu, starając się, by sos się nie zważył i by nie powstały w nim grudki. Do sosu dodajemy sól, pieprz i gałkę muszkatołową.

Taki sos można przygotować z dodatkiem cytryny czy limonki, wtedy będzie jeszcze lepiej pasował do dań rybnych. Można go również wzbogacić w pomidory suszone czy oliwki, ale to już będą wariacje na temat beszamelu.

Z czym warto podawać beszamel?

Sos beszamelowy to dodatek, który świetnie pasuje do warzyw (np. szparagów), ale też do makaronów czy chudego mięsa. Sprawdź, jakie są chude i zdrowe rodzaje mięsa, do których można wykorzystać sos beszamelowy.

10. Łosoś



Na końcu listy znalazło się mięso z łososia. To jedna z najlepiej smakujących ryb na świecie, popularna ze względu na wysoką wartość Omega-3, białka i witaminy D. To jedyna ryba w tym zestawieniu!



9. Mięso bawole



Dziczyzna, taka jak mięso z bawoła, nie jest dziś popularna w masowym przetwórstwie. Jednak z pewnością znajdziesz ją w dobrej restauracji. Mięso bawole ma wysoką zawartość żelaza i stosunkowo niską zawartość tłuszczu.



8. Mięso z jelenia



Inną propozycją z działu dziczyzna jest mięso z jelenia. Jego chuda konsystencja i niska kaloryczność sprawiają, że jest zdrową opcją dla osób na diecie.



7. Mięso z kurczaka



Kurczak jest powszechnie spożywany na całym świecie. Ze względu na masową produkcję mięso z kurczaka traci na swojej jakości. Pozostaje jednak tanim i szeroko dostępnym źródłem białka.



6. Wołowina



Wołowina zajmuje trzecie miejsce wśród najczęściej spożywanych mięs na świecie (24%). Jest dostępna na prawie każdym kontynencie. Z najlepszy rodzaj wołowiny uważa się mięso cielęce, które ma delikatny smak.



5. Mięso z kaczki



Kaczka to bardzo popularny rodzaj drobiu. Jest jadana w Polsce, ale dużą popularnością cieszy się też w Azji. Chociaż mięso kaczki ma czerwoną barwę, charakteryzuje się je jako białe. Spora ilość tłuszczu zapewnia chrupiącą skórkę po upieczeniu.



4. Wieprzowina



Według Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jest to najczęściej spożywany rodzaj mięsa na świecie (36%). Smak wieprzowiny zależy od tego, jak i z której części zwierzęcia była pozyskana. Na przykład mięśnie nogi są dość sztywne, z kolei mięśnie brzucha zawierają dużo tłuszczu i są bardziej soczyste.



3. Żabie udka



Trzecie miejsce w rankingu zajmują żabie udka. Charakteryzują się sporą zawartością żelaza, witaminy E i B2, wody oraz wapnia. Szczególnie popularne we Francji, gdzie podaje się je z ziołami i czosnkiem. Żabie udka można też przyrządzić w panierce. Trzeba pamiętać, że to mięso twardsze od kurczaka i potrzebuje dłuższego czasu smażenia.



2. Mięso z królika



Srebrny medal otrzymuje mięso królika. Jest bardzo pożywne, wiele witamin i aminokwasów. Nie zawiera dużej ilości cholesterolu. Popularnym wyrobem z mięsa królika jest pasztet.



1. Jagnięcina



Pierwsze miejsce przypadło jagnięcinie. Mięso jagnięce najlepiej kupować u lokalnych rolników. Pozyskuje się je z młodych jagniąt, poniżej jednego roku życia – zwykle od 5 do 12 miesięcy. Ma dość delikatną konsystencję, ponieważ włókna mięśniowe nie są w pełni rozwinięte w tym wieku. Czytaj też:

