Kawa gorąca czy mrożona? Wiemy, która jest zdrowsza

Pijesz kawę? Należysz zatem do niemałego klubu. Na całym świecie wypija się ponad 400 miliardów filiżanek kawy rocznie. Jeśli pijesz kawę codziennie, z pewnością odczujesz jej zdrowotne korzyści.

Jakie są korzyści z picia kawy?

Regularne picie kawy pomaga obniżyć ryzyko chorób, takich jak rak wątroby, choroby serca, choroba Parkinsona i cukrzyca typu 2. Ziarna kawy zawierają m.in. witaminy z grupy B (np. ryboflawinę) i potas. Kawa jest również doskonałym źródłem przeciwutleniaczy. Oczywiście kawą można delektować się na wiele sposobów. Warto jednak wiedzieć, że sposób jej parzenia także ma znaczenie.

Która kawa jest zdrowsza: gorąca czy mrożona?

Istnieje wiele sposobów na zrobienie mrożonej kawy. Cold brew polega na tym, że kawę zalewa się zimną wodą i odstawia na co najmniej kilka godzin. Inny sposób na delektowanie się zimnym to napojem, to zaparzenie kawy gorącą wodą, a potem jej schłodzenie. I właśnie sposób parzenia ma kluczowe znaczenie.

Nie mamy dobrych wieści dla fanów orzeźwiającego cold brew. Według amerykańskich badań kawa parzona na gorąco zawiera o wiele więcej przeciwutleniaczy niż kawa parzona na zimno. I nie ma znaczenia, czy pijesz ją na zimno, czy na gorąco. Ale to oznacza, że jeśli lubisz zimną kawę, a zależy ci na zachowaniu jej cennych właściwości zdrowotnych, lepiej zaparzyć ją na gorąco i dopiero schłodzić.

To dodatki do kawy są niezdrowe

Ale o właściwościach kawy, niezależnie od tego, czy sięgasz po zimny, czy gorący napój, decydują także dodatki. Smakowe syropy, mleko, cukier, bita śmietana – te dodatki mogą zwiększyć kaloryczność kawy o ok. 70 kalorii. Jeśli kupujesz słodkie, deserowe kawy serwowane w kawiarniach, kalorii może być jeszcze więcej.

Czytaj też:

3 proste sposoby, dzięki którym twoja kawa będzie zdrowsza