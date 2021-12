Niezdrowy dodatek w aromacie waniliowym i przyprawach do ciast. Jak go unikać?

Cukier kokosowy, ksylitol, syrop daktylowy zamiast cukru, a zamiast białej mąki pszennej mąka pełnoziarnista czy płatki owsiane. Starasz się stosować zdrowe zamienniki? Dokładnie czytaj etykiety, bo produkty, których chcesz się pozbyć, mogą być w składzie dodatków do ciasta.

Cukier w aromacie waniliowym

Cukier waniliowy to winowajca numer jeden. Waniliowe aromaty i esencje bardzo często składają się głównie z cukru, a przecież wanilia jest jednym z najczęściej używanych dodatków do wypieków. Zbędnego cukru można uniknąć, stosując ekstrakty waniliowe, które mają jedynie dwa składniki: wanilię i alkohol. Podobnie jest z innymi aromatami: najlepiej kupować te na bazie alkoholu.

Cukier i mąka w przyprawach do ciast

Kupujesz przyprawę do piernika, a dostajesz mąkę i cukier z dodatkiem cynamonu i szczypty innych przypraw? To powszechne, że przyprawy do ciast składają się w większości z mąki i cukru. Jedyny sposób, aby tego uniknąć, to czytać etykiety. Niska cena produktu zawsze powinna wzbudzić podejrzenie, że zamiast pełnowartościowych przypraw, w torebce znajdziesz mąkę i cukier.

Aromaty i przyprawy do ciast można zrobić samodzielnie

Pełnowartościowy aromat do ciast bez dodatku cukru, można zrobić w domu: wystarczy zalać laski wanilii na kilka miesięcy wódką. Na pół litra wódki można wziąć nawet ok. 10 lasek wanilii. Podobnie jest z kompozycją przyprawową do piernika. Można ją także zrobić samodzielnie, rozdrabniając w młynku korzenne przyprawy w ulubionych proporcjach. Zwykle głównym składnikiem jest cynamon, a obok niego goździki, kardamon, ziele angielskie, anyż i odrobina pieprzu. Bardzo łatwo można dodać wypiekom aromatu, używając skórki otartej z cytryny lub pomarańczy.

Czytaj też:

Sprawdzony przepis na świąteczne pierniczki. Pachnące przyprawami i wyjątkowo smaczne