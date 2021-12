Przez te produkty w zimę przybieramy na wadze. Lepiej je ograniczyć

Zimą często przybieramy na wadze. Dodatkowe kilogramy odkładają się mimowolnie, a my nie zawsze wiemy, dlaczego tak się dzieje. Okazuje się, że przyczyna tkwi w odżywianiu. W porze zimowej częściej sięgamy po to, co niezdrowe. I nie chodzi tu tylko o słodkie czy słone przekąski, ale też o inne produkty, które sprawiają, że nabieramy dodatkowych kilogramów.

Dlaczego zimą tyjemy?

Zimą częściej sięgamy po treściwe i sycące dania. Zziębnięty organizm potrzebuje kalorycznych i rozgrzewających posiłków, dlatego chętnie jadamy mięso, potrawki, dania z sosami. Takie posiłki rzeczywiście rozgrzewają organizm (zwłaszcza dzięki dodatkom rozgrzewających przypraw), ale też... są na bazie białej mąki pszennej. A ta tuczy.

Sosy z mąką i śmietaną, makarony z beszamelem, pieczone ziemniaki z mięsem – potrawy, w których znajduje się skrobia, można wymieniać i wymieniać. Są one smaczne, ale warto jeść je z umiarem, by nie przybrać na wadze.

Jakich produktów lepiej unikać?

Zimą lepiej też nie sięgać zbyt często po zapiekanki i pizze. Te przygotowywane w domu, na bazie drożdży, jak i te zamawiane z restauracji, zawierają dużo kalorii i tłuszczu. Jeśli już poczujemy chęć na takie danie, lepiej jednak zrobić je w domu. Dzięki temu wiemy, co znajduje się w środku i jaki olej dodajemy do ciasta (najlepiej oliwę z oliwek). Aby poprawić wartości odżywcze takiego dania, lepiej ograniczyć tuczące sery, a dodać rukolę, pomidorki koktajlowe i inne warzywa.

Lepiej też nie sięgać zbyt często po... białe pieczywo i tosty. Są one równie wysokokaloryczne co zapiekanki i pizze, a jemy je częściej, bo wydają nam się bardziej zdrowe. To mit.

Zimą należy także unikać zbyt częstego podjadania słodkości. Ciasta i drożdżówki do kawy rzeczywiście smakują świetnie, ale nie zawierają żadnych wartości odżywczych. Za to mają zdecydowanie zbyt dużo cukru oraz tłuszczów typu trans (zwłaszcza wyroby cukiernicze). Nie dość, że są niezdrowe, to jeszcze sprawiają, że przybieramy na wadze. I to mocno!

Ciasto



Serniki, szarlotki, makowce, drożdżówki, ciasteczka – zimą chętnie sięgamy po słodkości. To nie jest najlepszy pomysł, bo one nie tylko tuczą, ale też zawierają bardzo dużo cukrów i tłuszczów utwardzonych, które działają szkodliwie na organizm.



Zupy



Gęste, sycące zupy to doskonałe danie na zimę. Pod warunkiem, że nie są zagęszczane mąką i śmietaną. Z takimi dodatkami zupy tracą wartości odżywcze, za to stają się mocno kaloryczne.



Potrawka mięsna



Lepiej także uważać na potrawki mięsne, które przygotowujemy z mącznymi sosami. Mogą one być równie kaloryczne co zupy.



Pizza



Pizza to przysmak, przy którym lubimy się relaksować w weekendy. Tymczasem zawiera dużo tłuszczu i mnóstwo kalorii. Jedna pizza może mieć ich tysiące! Warto więc ograniczyć jej spożycie albo przygotowywać ją w domu, gdy wiemy, jakich użyliśmy składników.



Spaghetti



Spaghetti carbonara, lasagne, makaron penne z sosem – potrawy z makaronem dostarczają dużo energii, ale też mają wiele kalorii. Zwłaszcza te, które zawierają sosy na bazie śmietany czy beszamelu. Warto o tym pamiętać i nie jadać tych dań zbyt często. Czytaj też:

