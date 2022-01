Skyr – popularny jogurt o wyjątkowych właściwościach. Dlaczego warto go spożywać?

Coraz chętniej sięgamy w Polsce po dotąd nieznane nam produkty spożywcze. Jednym z nich jest skyr. Ten gęsty, sycący i bardzo zdrowy wyrób mleczarski jest cennym źródłem m.in. białka oraz wapnia. Dlaczego warto jeść skyr? Czy każdy wyrób mleczarski o tej nazwie jest dobry dla zdrowia? Wyjaśniamy.

Co to jest skyr?

Skyr to jeden z dostępnych w sklepach wyrobów mleczarskich. Konsystencją przypomina on nieco jogurt grecki. Jest gęsty i kwaskowy w smaku, co sprawia, że doskonale komponuje się ze słodkimi i wykwintnymi dodatkami. Tradycyjnie wytwarzany jest w Skandynawii ze zsiadłego mleka, jednak większość dostępnych w sklepach jogurtów skandynawskich powstaje z wcześniej odtłuszczonego, pasteryzowanego mleka, które wzbogacane jest żywymi kulturami bakterii. Dzięki temu skyr jest źródłem probiotyków, które wpływają na jakość i ilość naszej flory jelitowej.

Wysoka zawartość żywych kultur bakterii, witamin i minerałów oraz niska kaloryczność sprawiają, że skyr jest idealną przekąską pomiędzy posiłkami oraz doskonale sprawdza się, jako baza zdrowych potraw. Warto jednak wiedzieć, że sama nazwa nie świadczy o wartościach odżywczych kupowanych produktów. Zawsze należy czytać etykiety, bo w wielu produktach spożywczych znajdziemy ukryty cukier oraz niepotrzebne dodatki do żywności.

Najlepiej sięgać po naturalny skyr bez żadnych dodatków. Wówczas mamy pewność, że w jego składzie nie znajdziemy zbędnych kalorii, barwników, konserwantów oraz aromatów i innych chemicznych substancji.

Skyr wytwarzany jest z mleka krowiego, jednak proces jego produkcji pozwala na usunięcie większości cukru mlecznego. Laktoza coraz częściej wywołuje alergie i nietolerancję pokarmową, co wymusza rezygnację ze spożycia produktów mlecznych.

Skyr – wartości odżywcze

Skyr to produkt mleczny o bardzo wysokich wartościach odżywczych. Jedząc skyr możemy uzupełniać niedobory witamin, minerałów oraz zadbać o dostarczenie do organizmu odpowiedniej ilości pełnowartościowego białka. W składzie skyru znajdziemy witaminy z grupy B, wapń, magnez, potas i fosfor. Wysoka zawartość białka (12-13 g w 100 g skyru) powoduje, że po produkt ten chętnie sięgają sportowcy i amatorzy aktywnego trybu życia. Skyr jest produktem, który nie zawiera tłuszczu, jednak warto zwrócić uwagę, czy nie kupujemy produktu typu skyr, którego skład może znacznie odbiegać od składu oryginału.

Skyr jako składnik zdrowiej diety

Skyr jest niskokalorycznym produktem, który wykazuje korzystny wpływ na nasze zdrowie. Warto włączyć go do codziennej diety nie tylko ze względu na walory smakowe, ale także działanie profilaktyczne. Skyr wzmacnia serce i układ krążenia, pomaga zmniejszyć ryzyko rozwoju osteoporozy, pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, dostarcza do naszego organizmu probiotyki, poprawia perystaltykę jelit i przyśpiesza metabolizm, a także jest źródłem białka, czyli głównego składnika budulcowego naszego organizmu.

Badania dowiodły, że spożywanie skyru znacząco zmniejsza napady głodu oraz ochotę na słodkie przekąski pomiędzy posiłkami. Co więcej, w grupie badanych osób zauważono zmniejszenie liczby spożywanych kalorii, co ma związek z długim uczuciem sytości, które zapewnia jogurt skandynawski.

Skyr – zastosowanie

Skyr może stanowić samodzielną przekąskę lub bazę do przygotowywanych posiłków. Doskonale komponuje się ze świeżymi owocami, płatkami owsianymi, ziarnami, pestkami i nasionami, a także orzechami i ziołami. Możemy dzięki niemu przygotować zdrowe, pożywne śniadanie np. łącząc skyr z naturalnym musli i owocami lub świeżymi ziołami i warzywami.

Skyr doskonale sprawdza się także jako podstawa dipów do warzywnych przekąsek, dodatek do zup i zamiennik śmietany. Połączony ze zmiksowanymi owocami pozwala przygotować sycący koktajl wysokobiałkowy, który świetnie sprawdzi się np. po treningu. Jeżeli lubimy rozpieszczać swoje podniebienie słodkimi deserami, to możemy wykorzystać skyr do przygotowania niskokalorycznego sernika na zimno.

Czytaj też:

Jak pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z lodówki? Wypróbuj te 3 sposobyCzytaj też:

To jeden z najpopularniejszych włoskich serów. Jest zdrowy i uniwersalny