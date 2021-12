Suszone gruszki poprawiają trawienie i pomagają na zatrucia. Są bardzo zdrowe

Suszone gruszki to wspaniała przekąska, którą warto wprowadzić do swojego menu. Jest naturalnie słodka i bardzo zdrowa, ponieważ zawiera wiele cennych minerałów i mikroelementów. Co warto wiedzieć o suszonych gruszkach i dlaczego są tak wartościowe?

Czym są suszone gruszki?

Suszone gruszki to kawałki owoców (najczęściej talarki), które zostały poddane procesowi suszenia. Można to zrobić zarówno w specjalnym urządzeniu, jak i we własnym piekarniku. Wystarczy pokroić gruszkę w plasterki i wyłożyć na blaszkę od piekarnika rozgrzanego do temperatury 70 stopni. Im dłużej będziemy je suszyć w piekarniku, tym bardziej chrupiące i złociste się staną, natomiast temperatura suszenia nie powinna być wysoka.

Wartości odżywcze suszonych gruszek

Suszone gruszki zawierają:

jod



potas

magnez

wapń

żelazo

fosfor

Właściwości zdrowotne gruszek

Gruszki to zdrowe owoce, które znakomicie oddziałują na układ trawienny. Zapobiegają wzdęciom i problemom pokarmowym, mogą pomagać na zatrucia pokarmowe. Warto sięgać po nie od czasu do czasu i jeść w formie przekąski, zastąpić nimi chipsy i słone paluszki albo dodać sobie do owsianki czy jaglanki.

Kompot z suszonych gruszek z kolei dobrze nawadnia organizm, działa też napotnie i zmniejsza gorączkę. Jest to dobry napój, po który warto sięgać przy infekcjach, np. górnych dróg oddechowych. Aby zrobić kompot z suszonych owoców, wystarczy susz zalać zimną wodą i zostawić na noc. Następnie gotujemy je w garnku przez około 20 minut. Taki kompot warto wzbogacić w goździki czy laskę cynamonu, a będzie miał bardziej bogaty smak.

