5 właściwości zdrowotnych kawy, których nie znałeś. Ostatnia cię zaskoczy

Kawa to jeden z ulubionych napojów Polaków. Sięgamy po nią, gdy chcemy się pobudzić, dodać sobie energii, poprawić sobie nastrój. Kawowy rytuał dla wielu osób jest jedną z przyjemniejszych chwil w ciągu dnia. Kilkanaście minut w ciszy z małą czarną i dobrą lekturą u boku wystarcza, by dodać sobie sił na realizowanie obowiązków w ciągu dnia.

Ale oprócz tego, że kawa jest smaczna, to jest też zdrowa. I ma wiele właściwości, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę!

Czy kawa jest zdrowa?

Po kawę najczęściej sięgamy po to, by pobudzić mózg do pracy. Gdy budzimy się ospali i zmęczeni, wypijamy małą czarną, by zacząć logicznie myśleć i dodać sobie energii. Niezależnie od tego, po jaką kawę sięgamy (ziarnistą, mieloną czy rozpuszczalną), dostarczamy organizmowi dawki kofeiny, dzięki której nasze komórki mózgowe pracują wydajniej, serce przyspiesza, a krew zaczyna krążyć szybciej.

Z tego względu wokół kawy narosło sporo mitów. Uważa się, że zbyt częste sięganie po filiżankę z małą czarną, może szkodliwie wpływać na serce. Tymczasem naukowcy udowodnili, że można pić nawet do 5 filiżanek czarnego napoju dziennie.

Właściwości zdrowotne kawy

I warto to robić, bo kawa ma wiele cennych właściwości zdrowotnych. Nie dość, że zawiera sporą ilość przeciwutleniaczy, to jeszcze... poprawia nastrój! Czarny napój pozytywnie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, poprawiając samopoczucie. Uważa się, że picie kawy może obniżać ryzyko wystąpienia depresji.

Co warto wiedzieć o kawie?

Filiżanka kawy poprawia krążenie krwi



Filiżanka kawy wypita przed południem dodaje nam energii i siły na dzień. Nie każdy jednak wie, że kawa poprawia krążenie krwi, dzięki czemu do komórek trafia więcej substancji odżywczych!



Kawa na poprawę nastroju



Filiżanka małej czarnej może także mieć działanie terapeutyczne. Znacząco poprawia nastrój i samopoczucie, redukuje stres oraz napięcia w organizmie.



Kawa zawiera przeciwutleniacze



Czarny napój to źródło antyoksydantów i przeciwutleniaczy, dzięki czemu pomaga w organizmie zwalczać wolne rodniki i zapobiega uszkodzeniom na poziomie komórkowym.



Kawa pomaga zrzucić zbędne kilogramy



Kawę poleca się również w czasie odchudzania. Pomaga spalić tkankę tłuszczową i to dość mocno – nawet o 20 procent! Oczywiście, osoby, które chcą zrzucić kilka kilogramów, nie powinny pić kawy z dodatkiem spienionego mleka ani słodkich syropów, które znacząco podnoszą kaloryczność takiego napoju.



Kawa poprawia potencję



Kawę uważa się również za świetny afrodyzjak. Pobudzając układ nerwowy, kawa sprawia, że zwiększa się ochota na seks. U kobiet oznacza to większe libido, a u mężczyzn... mniejsze ryzyko wystąpienia miłosnych niepowodzeń.Czytaj też:

