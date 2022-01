To najzdrowsza przekąska, jaką możesz zjeść w domu! Zrób popcorn z... limonką

Domowy popcorn, bo o takim mówimy, to pełna zdrowia przekąska. Daleko w tyle zostawia słone i tłuste chipsy, smażone w oleju frytki czy solone orzeszki. Funduj sobie chrupiącą kukurydzę, kiedy tylko masz ochotę. Do tego proponujemy: zrezygnuj z soli na rzecz zdrowszych dodatków. Na przykład pełnej charakteru, orzeźwiającej limonki.

Dlaczego popcorn jest zdrowy?

Popcorn to po prostu nieprzetworzone ziarno kukurydzy, które pęka pod wpływem wysokiej temperatury. To jedno z najzdrowszych zbóż, źródło błonnika i cennych polifenoli, które pomagają obniżyć poziom cukru we krwi i wspomagają trawienie. Dietetycy zwracają też uwagą na to, że popcorn syci i zajmuje w żołądku sporo miejsca, a to oznacza, że nie masz już więcej ochoty na podjadanie. Jedyne, na co warto uważać, to sposób przygotowania i dodatki: tłuszcz i sól nie są najlepszym rozwiązaniem. Olej bardzo podniesie kaloryczność prażonych ziaren.

Jak przygotować zdrowy popcorn?

Idealnie, jeśli możesz przygotować popcorn, używając jedynie gorącego powietrza lub korzystając z mikrofali. Nie każdy jednak ma taką możliwość. Jeśli przygotowujesz ziarna w tradycyjny sposób, na rondlu czy patelni z olejem, zastosuj prostą sztuczkę, która sprawi, że ziarna będą mniej tłuste. Rozgrzej odrobinę tłuszczu i połóż na nim kilka ziaren. Dopiero kiedy te zaczną pękać, dorzuć resztę i przykryj naczynie. Kluczowe są także dodatki. Sól jest czymś, co powinniśmy ograniczać w codziennej diecie.

Jakie są zdrowe dodatki do popcornu?

Możesz uprażone ziarna lekko skropić dobrej jakości oliwą, zamiast dodawać masła. Postaw też na zdrowsze niż sól dodatki. Czym można przyprawić popcorn? Wypróbuj nasze propozycje:

sok i skórka otarta z limonki,

papryka wędzona,

olej sezamowy i ziarna sezamu,

cynamon, kardamon i imbir,

liofilizowane owoce (np. truskawki) zmielone na proszek.

