Olej rycynowy na odchudzanie. Prawda czy mit?

Olej rycynowy otrzymywany jest z nasion rącznika pospolitego. Wykorzystywany jest w celach leczniczych do łagodzenia niestrawności i bólu żołądka, odtruwania i oczyszczania organizmu, ale też i kosmetycznych do wzmacniania osłabionych cebulek włosowych. Okazuje się, że olej rycynowy można wykorzystać także do odchudzania.

Czy olej rycynowy pomaga schudnąć?

Olej rycynowy pobudza perystaltykę jelit i pomaga oczyścić organizm. Bywa wykorzystywany w celach przeczyszczających, by pozbyć się z organizmu złogów i szkodliwych substancji – i dokładnie z tego samego powodu wykorzystuje się go do odchudzania.

Okazuje się jednak, że nie ma żadnych badań, które potwierdzałyby, że rycyna przyspiesza metabolizm i rzeczywiście wspiera procesy odchudzające. Jak podkreśla „Medical News Today”, stosowanie oleju rycynowego w celach utraty zbędnych kilogramów może pomóc jedynie pozbyć się z organizmu wody, a nie tłuszczu.

Czy olej rycynowy jest bezpieczny?

Oleju rycynowego nie należy nadużywać. Stosowanie doustne jest zalecane wyłącznie w celu odtrucia organizmu lub oczyszczenia wątroby z toksyn i złogów. W tym celu wystarczy spożyć niewielką dawkę oleju rycynowego, np. 1 łyżeczkę.

Rycyny nie wolno stosować w dużych ilościach ze względu na to, że może wywołać działania niepożądane. Do najczęstszych należą bóle brzucha, mdłości, wymioty, biegunki i częstsze wypróżnienia. Oleju rycynowego nie należy podawać kobietom w ciąży i dzieciom, osobom, które cierpią na zapalenie wyrostka robaczkowego, stany zapalne okrężnicy czy niedrożność jelit.

Olej rycynowy na skórę

W czasie odchudzania można za to sięgnąć po olej rycynowy, by wzmocnić skórę. Poprawia on jej kondycję, ujędrnia ją i napina, dlatego taka kuracja jest w stanie sprawić, że skóra będzie wyglądała lepiej. Aby skorzystać z działania oleju rycynowego, można dodawać jego kilka kropli do innego oleju bazowego wykorzystywanego do masażu. W takiej formie będzie bezpieczny, o ile mamy pewność, że olej rycynowy nas nie uczula, bo u niektórych osób może wywołać zaczerwienienie czy podrażnienie skóry.

