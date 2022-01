Wiecznie zmęczony? Dodaj tych 5 energetyzujących pokarmów do swojej diety

To naturalne, że czujesz się wyczerpany po ciężkim dniu w pracy lub po prostu pod koniec intensywnego dnia. Ale kiedy czujesz się zmęczony bez powodu, nawet po zjedzeniu posiłku lub solidnej drzemce, może oznaczać to problemy zdrowotne. Przede wszystkim zwróć uwagę na swój sposób odżywiania: czy dostarczasz organizmowi zdrowe, pełnowartościowe produkty, które dadzą mu źródła energii? Oto kilka wysokoenergetycznych pokarmów, które możesz dodać do swojej diety, aby poczuć się lepiej.

Energia na talerzu: co jeść, by mieć więcej sił witalnych?

Szpinak

Szpinak to potęga składników odżywczych. Co najważniejsze, zawiera żelazo, którego niedobór może prowadzić do przewlekłego zmęczenia. Ponadto zawiera ważne minerały i witaminy, które są potrzebne organizmowi do codziennego funkcjonowania. Spróbuj dodać liście szpinaku do swojego koktajlu, usmażyć je w jajecznicy lub zjeść w formie sałatki z jajkiem i łososiem.

Burak czerwony

Podobnie jak szpinak, to warzywo korzeniowe zawiera również ogromne ilości żelaza. Poza tym buraki zawierają również azotany - związek, który może poprawić produktywność komórek produkujących energię w organizmie. Dzięki temu zwiększa produkcję i dostarczanie składników odżywczych do komórek, skutkując wzrostem energii. Warto zatem zjeść sałatkę z buraków, zupę, lub pieczone buraki – zwłaszcza wtedy, gdy czujemy się zmęczeni.

Banan

Bogaty w potas, białko i błonnik, banan jest owocem energetyzującym, dlatego polecany jest przed i po treningu. Ten żółty owoc zawiera trzy naturalne cukry – sacharozę, fruktozę i glukozę, które mogą natychmiastowo dostarczyć energii. Regularne spożywanie tego owocu może również pomóc w regulacji poziomu ciśnienia krwi. Uważaj jednak, by nie jeść go zbyt dużo, ponieważ jest dość słodki.

Daktyle

Wystarczy 2-3 garście dziennie, aby dodać sobie energii i pozostać aktywnym. Słodki suchy owoc daktyla jest naładowany błonnikiem, który może zwiększyć uczucie sytości, a także ograniczyć apetyt na słodkie produkty spożywcze. Co więcej, daktyle są pełne witamin z grupy B, takich jak kwas pantotenowy, kwas foliowy i niacyna, które mogą przyspieszyć procesy metaboliczne przekształcające żywność w energię. Z łatwością może pomóc w walce ze zmęczeniem i znużeniem. Daktyle mogą być również naturalnym i zdrowym zamiennikiem cukru.

Jajka

Jajka są źródłem wysokiej jakości białka i zdrowych tłuszczów. Połączenie tych dwóch składników może zapewnić ci energię przez cały dzień, pozostawiając uczucie sytości na długo. Są również wypełnione ważnymi witaminami i minerałami, takimi jak żelazo, cholina, witamina D i witamina B-12, które mogą wypełnić dzienny iloraz składników odżywczych. Pamiętaj, by spożywać całe jajka, ponieważ ogrom składników odżywczych znajduje się w ich żółtkach.

