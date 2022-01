7 zdrowych produktów śniadaniowych na każdy dzień tygodnia

Jedzenie ma właściwości prozdrowotne. Odpowiednie pokarmy pozwalają utrzymać wysoki poziom odporności i wspierają funkcjonowanie narządów. Niezwykle istotne jest, by w codziennej diecie dostarczać organizmowi podstawowe składniki odżywcze, witaminy oraz minerały. Zanim pobiegniesz do apteki po suplement... spójrz na własny talerz! To tam zaczyna się budowanie twojego zdrowia.

Co jeść na śniadanie?

Jeśli chodzi o śniadanie, jest ono podstawowym posiłkiem dnia. Od produktów zjedzonych rano w dużej mierze zależy twój poziom energii, koncentracji i witalności przez cały dzień. Nie przegap więc okazji, by dobrze rozpocząć dzień. Ale co jeść na śniadanie, by było ono zdrowe i niskokaloryczne? Sprawdź nasze propozycje zdrowych produktów na śniadanie. Mogą być one punktem wyjścia do przygotowania różnych dań, dzięki którym na talerzu każdego dnia znajdzie się coś pysznego.

7 zdrowych produktów śniadaniowych

Fasolka po bretońsku

Fasolka to jeden z najbardziej odżywczych i zdrowych produktów. Dostarcza ogrom białka i wiele kluczowych składników odżywczych, w tym wapń, potas i magnez. Badania wiążą fasolę ze zmniejszonym ryzykiem chorób serca, cukrzycy typu 2, wysokiego ciśnienia krwi oraz raka piersi i jelita grubego.



Jogurt grecki



Jogurt to świetny sposób na pozyskiwanie wapnia, a także bogate źródło probiotyków wzmacniających odporność. Szczególnie poleca się jogurt typu greckiego – w porównaniu ze zwykłym jogurtem ma dwa razy więcej białka.



Jajka



Żółtka jaj zawierają mnóstwo niezbędnych, ale trudno dostępnych składników odżywczych, w tym cholinę, która jest powiązana z niższym wskaźnikiem zachorowań na raka piersi. Jedno duże jajko dostarcza 6 gramów białka budującego mięśnie oraz przeciwutleniacze, które mogą pomóc w zapobieganiu zwyrodnieniu plamki żółtej i zaćmie.



Łosoś

Łosoś jest bogatym źródłem witaminy D i jednym z najlepszych źródeł kwasów tłuszczowych omega-3. Mają szeroki zakres imponujących korzyści zdrowotnych — od zapobiegania chorobom serca, przez wygładzanie skóry, po wspomaganie odchudzania i poprawę nastroju. Kwasy Omega-3 spowalniają również tempo trawienia, co sprawia, że ​​dłużej czujesz się syty.



Owsianka



To z pewnością królowa zdrowych śniadań. Płatki owsiane są niskokaloryczne, pełne błonnika i przyjazne dla układu pokarmowego. Według badań mogą zmniejszać ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. W połączeniu ze świeżymi owocami są propozycję na smakowite śniadanie.





Masło orzechowe

Masło orzechowe zawiera wiele witamin i minerałów, których potrzebuje twój organizm: od wzmacniającego kości magnezu po zwiększającą odporność witaminę B6. Jego wysoka zawartość błonnika i białka zapewni uczucie sytości na wiele godzin. Masło orzechowe jest również dobrym źródłem jednonienasyconych tłuszczów – udowodniono, że pomaga schudnąć i zapobiegać cukrzycy, jeśli nie zawiera dodatku cukru.



Pudding z nasionami chia



Nasiona chia są doskonałym źródłem białka, kwasów omega-3 i błonnika. Zawierają również duże ilości zdrowych przeciwutleniaczy, a także wapń, cynk, magnez i żelazo – minerały ważne dla twojego zdrowia. Pamiętaj, by pudding z nasionami chia nie zawierał cukru, ale za to garść świeżych owoców.

