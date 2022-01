Olej lniany pomoże na zespół suchego oka. Stymuluje produkcję łez

Zespół suchego oka to nieprzyjemna dolegliwość, która powoduje duży dyskomfort i utrudnia codzienne funkcjonowanie. Pieczenie i suchość mogą negatywnie wpływać na pracę przy komputerze, utrudniać czytanie, powodować ból i wywoływać uczucie, jakby w oku znajdowało się jakieś ciało obce. Jak złagodzić te objawy i czy olej lniany może w tym pomóc?

Właściwości oleju lnianego

Olej lniany zawiera kwasy z grupy Omega-3, witaminy z grupy B, witaminę E, enzymy, białka, dzięki czemu działa nawilżająco, a także regenerująco. Z tego względu poleca się do pielęgnacji suchej i podrażnionej skóry, a także do jej regeneracji. Olej lniany można również wykorzystać do pielęgnacji włosów, a także do... leczenia zespołu suchego oka.

Przyczyny zespołu suchego oka

Zespół suchego oka najczęściej rozwija się na skutek zbyt dużego parowania spojówki. To skutek wielogodzinnej pracy przy komputerze, gdy oczy wpatrują się w jeden punkt i nie mrugają tak często jak powinny. Do rozwoju schorzenia może przyczyniać się również za mała produkcja łez.

Skutkiem jest uczucie pieczenia, występowania piasku pod powiekami lub ciała obcego. Z czasem dolegliwości te tylko się nasilają, oczy stają się przekrwione i sprawiają duży dyskomfort patrzącemu.

Olej lniany na zespół suchego oka

Ze względu na swoje nawilżające i regenerujące właściwości, olej lniany wykorzystuje się do leczenia zespołu suchego oka. Może on zastąpić specjalne krople nawilżające z apteki i złagodzić skutki suchości, a także zredukować dyskomfort, jaki powoduje to schorzenie.

Olej lniany działa pozytywnie na gruczoły łzowe, zwiększając produkcję łez. Dzięki temu zapobiega suchości oka i w naturalny sposób je nawilża, co znacząco łagodzi objawy zespołu suchego oka. Z badań wynika, że forma podawania oleju lnianego nie ma znaczenia i w podobnie pozytywny sposób wpływa zarówno olej w postaci ciekłej, jak i ten, który przyjmujemy w formie suplementów.

Warto też pamiętać, że olej lniany ma wiele innych cennych właściwości zdrowotnych. Stymuluje do pracy układ nerwowy, pozytywnie wpływa na pamięć i koncentrację, ułatwia krążenie krwi, a także zapobiega chorobom sercowo-naczyniowym.

Czytaj też:

Zapalenie spojówek – przyczyny, objawy, leczenie