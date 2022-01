Ten zimowy koktajl wzmocni odporność i poprawi nastrój o poranku

Zielony koktajl to znakomity pomysł na smaczne i pożywne śniadanie, które dostarcza organizmowi wiele składników odżywczych i pierwiastków, a dodatkowo stymuluje układ immunologiczny do pracy. Zaletą tego koktajlu jest to, że można go przygotować zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym, wykorzystując różne sezonowe owoce.

Jak zrobić koktajl na odporność?

Zielone koktajle najczęściej kojarzą nam się z napojami zawierającymi szpinak, jarmuż, jabłko. Rzeczywiście, są one bardzo wartościowe, dostarczają wielu mikroelementów i witamin. Koktajl na odporność można jednak przygotować z innych składników i sprawić, że będzie mniej sztampowy, a równie bogaty w prozdrowotne substancje!

Zimowy koktajl na odporność

Koktajl na wzmocnienie odporności można przygotować z zimowych owoców, które są bogate w witaminę C oraz przeciwutleniacze. Świetną bazą do przygotowania takiego napoju, są owoce cytrusowe takie jak pomarańcze.

Ze świeżych pomarańczy można przygotować wspaniały i dodający energii koktajl. Aby wzmocnić jego działanie, warto dodać do niego kiwi oraz produkty, które mocno rozgrzewają organizm i stymulują układ immunologiczny do pracy. Świetnie sprawdzają się imbir oraz kurkuma, które są uważane za strażników odporności. Nie tylko one pobudzają odporność, ale też działają przeciwzapalnie i stanowią naturalną profilaktykę przeciw infekcjom.

Jak zrobić koktajl?

Zimowy koktajl na odporność można przygotować na wiele sposobów. Można go zrobić zarówno na wodzie, jak i na mleku roślinnym. Warto dodać do niego także garść jarmużu, by zwiększyć liczbę przeciwutleniaczy.

Przepis: Zimowy koktajl na odporność Zimowy koktajl na odporność zawiera dużo witamin i przeciwutleniaczy. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 pomarańcza

1 kiwi

garść liści jarmużu

200 ml wody

kawałek imbiru do starcia

0,5 łyżeczki kurkumy Sposób przygotowania Pomarańcze i kiwi dokładnie umyjUmyj owoce i obierz ze skórki. Przełóż je do kielicha od blendera lub do miski. Dodaj wodęDodaj wodę, a także imbir, kurkumę i jarmuż. Zblenduj. Gotowe!Gotowy koktajl możesz posypać płatkami migdałów. Smacznego!

