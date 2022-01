Syrop do kawy – prosty pomysł na kawę smakową jak z kawiarni

Syrop do kawy to prosty trik, dzięki któremu uzyskamy pyszną kawę smakową niczym z kawiarni. Na rynku znajdziemy wiele syropów do kawy, które różnią się między sobą nie tylko smakiem, ale też składem czy kalorycznością. Na co zwrócić uwagę, wybierając syrop do kawy i czy stosowanie go jest zdrowe?

Czym jest syrop do kawy?

Syrop do kawy to syrop, który zawiera wodę, przyprawę oraz cukier. Tak naprawdę w jego składzie powinny widnieć tylko te trzy składniki, choć często znajdują się tam także różne konserwanty, które przedłużają trwałość produktu. Warto jednak wiedzieć, że syrop smakowy można przygotować samodzielnie w domu, dzięki czemu będzie on dużo zdrowszy niż ten zakupiony w sklepie. Syrop do kawy można zrobić np. z cynamonu, wanilii czy kardamonu.

Właściwości syropu do kawy

Syrop do kawy jest gęsty i bardzo słodki, dlatego wystarczy kropla, by nadać filiżance kawy niesamowity smak i aromat. Zbyt duża ilość syropu może sprawić, że kawa stanie się zbyt słodka i nie da się jej wypić.

Ze względu na to, że syrop zawiera dużo cukru, warto stosować go oszczędnie, ponieważ podnosi kaloryczność napoju. Dodawany zbyt często może doprowadzić do rozwoju próchnicy, a także przyczynić się do przybierania na wadze. Cukier obniża również sprawność układu immunologicznego i sprawia, że w organizmie mogą szybciej rozwijać się stany zapalne. Dobrze jest zatem sięgać po takie syropy od czasu do czasu, a na co dzień jednak preferować prostsze napoje.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie syropu?

Kupując syrop do kawy, dobrze jest sprawdzić:

skład syropu – im krótszy, tym lepiej

zawartość syropu glukozowo-fruktozowego – w dobrym syropie do kawy nie powinien on występować

gęstość syropu – dobry syrop powinien być dość gęsty, dlatego wystarczy dodać go odrobinę do kawy

Czy syrop do kawy ma dużo kalorii?

Produkt ten jest bardzo słodki, ale nie jest mocno kaloryczny. W 5 ml syropu znajduje się około 20 kalorii. Najczęściej właśnie taką porcję (albo mniejszą) dodajemy do kawy, ponieważ syropy te są bardzo słodkie. Stosowany od czasu do czasu na pewno nam nie zaszkodzi, ale jeśli będziemy dodawać go w większych ilościach kilka razy dziennie, możemy znacznie zwiększyć dzienną podaż kalorii – i nawet o tym nie wiedzieć!

