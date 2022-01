Te owoce mogą chronić przed utratą wzroku. Powinni je jeść seniorzy

Jagody goji to owoce, które są bogate w witaminy i minerały, dlatego warto włączyć je do diety. Zawierają duże ilości składników odżywczych, przez co zalicza się je do tzw. superfoods. Na uwagę zasługuje przede wszystkim wysoka zawartość witaminy C, dzięki czemu owoce te wspierają odporność i mogą pomóc zapobiegać infekcjom. Oprócz tego znajdują się w nich składniki, które znakomicie wspomagają pracę oczu i zapobiegają występowaniu zwyrodnień plamki żółtej.

Czym są jagody goji?

Jagody goji to pomarańczowe i niewielkie owoce, które pochodzą z Chin. Uprawia się je tam od stuleci i od dawna wykorzystuje w medycynie naturalnej. Te drobne i niepozorne jagody mają mnóstwo wartości odżywczych, dlatego wspaniale wspomagają układ immunologiczny, obniżają poziom glukozy w organizmie, regulują poziom cholesterolu i wspierają narząd wzroku.

Wartości odżywcze jagód goji

Jagody goji zawierają:

witaminę A

witaminy z grupy B

witaminę C

witaminę E

selen

potas

cynk

żelazo

wapń

Suszone jagody goji na wzrok

Jagody goji zawierają duże ilości witaminy A, która znakomicie wspomaga pracę oczu. Dzięki temu, a także dzięki obecności mikroelementów, jagody goji pomagają zapobiegać chorobom oczu, które występują wraz z wiekiem. Z tego względu zaleca się je włączyć do diety seniorów.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis regularne spożywanie owoców goji może pomóc w zapobieganiu rozwoju zwyrodnieniom plamki żółtej. W badaniu wzięło udział 28 osób, które codziennie jadły porcję suszonych owoców goji. Okazało się, że zwiększył się u nich poziom luteiny oraz zeaksantyny, a to oznacza spadek ryzyko wystąpienia chorób zwyrodnieniowych oczu.

Zwyrodnienie plamki żółtej najczęściej dotyczy osób w wieku średnim i seniorów. Choroba ta jest bardzo powszechna, utrudnia widzenie, w niektórych przypadkach może doprowadzić do utraty wzroku. W Polsce co roku rozpoznaje się ją u ponad 20 tysięcy osób, najczęściej tych, które przekroczyły 70. rok życia.

Czytaj też:

Jak zadbać o zmęczone oczy? Pięć prostych zasad dla zdrowych oczu