Na łamliwe włosy i paznokcie pomoże... woda z ogórków kiszonych

Woda z ogórków kiszonych to napój, który wiele osób wylewa po zakupie ogórków. Nie warto tego robić, bo solona woda ma wiele właściwości zdrowotnych i... pielęgnujących. Dobrze ją wykorzystać nie tylko w kuchni, ale też do domowych zabiegów kosmetycznych.

I choć może się wydawać, że sok z kiszonych ogórków jest mało oczywistym wyborem wśród kuchennych produktów potrzebnych do domowego SPA, to jednak może zdziałać cuda. Zwłaszcza w zakresie pielęgnacji łamliwych włosów i paznokci.

Właściwości wody z ogórków kiszonych

Woda z ogórków kiszonych zawiera:

witaminy z grupy B

witaminę C

witaminę A

witaminę E

witaminę K

żelazo

magnez

cynk



fosfor

potas

wapń

dobre bakterie probiotyczne



Jak działa sok z ogórków kiszonych?

Sok z ogórków kiszonych to bomba składników odżywczych. Wykorzystuje się ją do pielęgnacji skóry, włosów i paznokci, zwłaszcza tych przesuszonych, łamliwych, skłonnych do rozdwajania. Zawiera tak wiele mikroelementów i witamin, że może poprawić ich kondycję lepiej niż niejedna kupna odżywka.

Dzięki zawartości witamin z grupy B oraz witaminy C woda z ogórków kiszonych wzmacnia i uelastycznia włosy, przywraca im blask i sprężystość. Regularne stosowanie płukanek z wody z ogórków może sprawić, że matowe i szorstkie włosy na nowo staną się błyszczące i jedwabiste. Zniknie także problem nadmiernej suchości i łamliwości włosów.

Sok z ogórków kiszonych zawiera także cynk, dzięki czemu działa przeciwzapalnie. Pomaga przywrócić właściwe pH skóry głowy, uspokaja procesy zapalne, przez co pozytywnie wpływa także na cebulki włosowe, stymulując włosy do wzrostu.

Jak stosować sok z ogórków kiszonych?

Wodę z ogórków kiszonych można wykorzystać w pielęgnacji włosów na wiele sposobów. Najprostszym z nich jest przygotowanie płukanki, którą można zastosować po umyciu głowy. Sok z ogórków można dodawać także do domowych maseczek do włosów.

Taki sok dobrze sprawdza się także w pielęgnacji paznokci. Łamliwe i kruche paznokcie mogą znów stać się mocne i twarde, jeśli będziemy regularnie moczyć je w soku z ogórków kiszonych. Należy to jednak robić codziennie i trzymać je w nich minimum przez 15 minut. Po 2 tygodniach takiej kuracji powinna być wyraźna poprawa w kondycji paznokci.

