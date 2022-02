Jak zdrowo się starzeć? Te trzy zielone soki pomagają zachować młodość

Najlepszy napój po 50 roku życia? Warzywne soki lub soki warzywne z dodatkiem owoców. Bez dodatku cukru i konserwantów, najlepiej świeże. Są trzy produkty, które warto dodać do takiego soku.

Trzy soki, które pozwalają zdrowo się starzeć i zachować młodość

Spróbuj dodawać jeden z tych trzech składników do codziennej porcji soku. Efekty (m.in. w postaci poprawy wyników badań) powinny być widoczne już po trzech miesiącach.

Sok z zielonej pszenicy



Może smak tego napoju nie jest najlepszy, ale wysoki poziom chlorofilu w soku z trawy pszenicznej pozwala zwalczać stany zapalne, a to ma kluczowe znaczenie dla zdrowego starzenia się. Sok z trawy pszenicznej pomaga obniżyć poziom cholesterolu i poprawić zdrowie serca w 10 tygodni.



Sok z jarmużu



Picie soku z jarmużu pomaga w utrzymaniu zdrowia serca, co może być pomocne dla osób powyżej 50 roku życia, ponieważ ich serce, wraz z wiekiem, ulega wielu zmianom. Jedno z badań na ten temat wykazało, że mężczyźni, którzy pili sok z jarmużu przez trzy miesiące, uzyskali niższy poziom cholesterolu LDL.



Sok z brokułów



Brokuły zawierają cenny przeciwutleniacz nazywany kemferolem (występuje także w szpinaku i jarmużu). Regularne spożywanie kemferolu powoduje spowolnienie spadku funkcji poznawczych, które są związane ze starzeniem się.



Jak pić soki z pszenicy, jarmużu i brokułów?

Nie oszukujmy się, żaden z soków, o których piszemy, nie jest dla większości osób zbyt smaczny. Jest na to prosty sposób. Wystarczy sok z jarmużu, zielonej pszenicy czy brokułów potraktować jako dodatek do innych soków i tworzyć własne zdrowe mieszanki. Sok z pszenicy można wymieszać z sokiem jabłkowym, albo nawet dodać go do herbaty. Jarmuż doskonale komponuje się w koktajlach z dodatkiem jabłek, selera, szpinaku czy bananów. Brokuły można dodać do każdego soku z zielonych i jasnych warzyw i owoców.

Uważaj z owocami, bo zawierają cukier

Według amerykańskiej specjalistki do spraw żywienia Blanki Garcii, po 50 roku życia najlepiej sięgać po zdrowe soki owocowo-warzywne. Trzeba jednak uważać, aby nie przesadzić z proporcjami. Podstawę soku powinny zawsze stanowić warzywa: to zmniejszy nasilenie skoków cukru we krwi. Warzywne soki zawierają też więcej błonnika, który reguluje prace jelit, ale ma też wpływ na zdrowy wygląd skóry.

Na co zwracają uwagę dietetycy, nie można zastąpić jedzenia świeżych warzyw i owoców samymi sokami. Całe owoce czy warzywa zawierają dużo więcej błonnika, który jest bardzo ważny w diecie osób po 50.

