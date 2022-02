Jakich witamin nie da się przedawkować?

Suplementacja witamin dzisiaj jest powszechna. Łykamy suplementy, myśląc, że dzięki temu poprawimy swoją kondycję i uchronimy się przed infekcjami. Trzeba jednak pamiętać, by zachować w tym umiar, bo niektóre witaminy można przedawkować, doprowadzając do hiperwitaminozy.

Jakich witamin nie można przedawkować?

Które witaminy można przyjmować bezpiecznie? Przyjmuje się, że bezpieczne są witaminy, które rozpuszczają się w wodzie, a nie w tłuszczach. Warto więc sięgnąć po:

witaminy z grupy B

witaminę C

Dawkowanie witamin z grupy B

Za bezpieczne uznaje się stosowanie witamin z grupy B, zwłaszcza B1, B2, B5, B12 i biotyny. Witaminy z grupy B są w większości wydalane z moczem, dlatego uważa się, że można je przyjmować bezpiecznie, nie martwiąc się o to, że ich nadmiar zostanie zmagazynowany w organizmie.

Trzeba jednak pamiętać, że jeśli będziemy przyjmować dużo wyższe ilości witamin niż te, które są zalecane, to możemy je przedawkować. Bezpieczną ilością jest 2000-3000 mg tej witaminy. Duże ilości witamin nie zostaną wydalone z organizmu i mogą zadziałać toksycznie.

Dawkowanie witaminy C

Bezpiecznie można sięgać także po witaminę C, która również wydalana jest z moczem. Rzeczywiście, witamina ta nie kumuluje się w organizmie, dlatego można ją przyjmować. Nadmiar tej witaminy może jednak powodować biegunkę, bóle brzucha czy nudności. Z tego względu należy ostrożnie dobierać dawki, by nie przyjmować zbyt dużej ilości tej witaminy.

Dawkowanie witaminy C uzależnione jest od masy ciała. Osoba dorosła powinna dobierać dawkę do swojej wagi, pamiętając, że zalecana norma wynosi 1 mg/kg. U dzieci dawkowanie witaminy C warto skonsultować z pediatrą. Dawki jednak liczone są inaczej i są wyższe, wynoszą 2 mg/kg.

Jakie witaminy można przedawkować?

Inaczej jest z witaminami rozpuszczanymi w tłuszczach. Witaminy A, D, E i K nie zostają wydalane tak szybko z organizmu, mogą się w nim odkładać, prowadząc do hiperwitaminozy.

Witamina D może odkładać się w sercu i w tkankach, powodując problemy z nerkami, a także wpływając na pojawianie się kamieni nerkowych. Witamina A przyjmowana w nadmiarze może doprowadzić do problemów z wątrobą, a witamina E do zaburzeń jelitowych i problemów z widzeniem. Witamina K z kolei przyjmowana w dużych ilościach obciąża serce i układ krążenia, a także może wywołać bóle wątroby.