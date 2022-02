Sok z buraków. Kalorie i właściwości odżywcze

Buraki zasługują na miano polskich „superfoods”. Te popularne i łatwo dostępne warzywa zawierają mnóstwo drogocennych składników odżywczych. Zalicza się do nich m.in. potas, żelazo, witamina C czy kwas foliowy. Ponieważ są zdrowe, buraki warto spożywać m.in. w formie smoothies czy soku. Szczególnie picie soku z buraka w ostatnich latach stało się bardzo popularne. To pozytywne zjawisko, ponieważ napój ten wspiera funkcjonowanie całego organizmu.

Korzyści zdrowotne wynikające z soku z buraków

Pomaga obniżyć wysokie ciśnienie krwi

Poprawia wytrzymałość

Poprawia siłę mięśni

Spowalnia postęp demencji

Pomaga zmniejszyć wagę

Zapobiega rakowi

Dobre źródło potasu i innych minerałów

Wspiera zdrowie wątroby

Ile kalorii ma sok z buraka?

Sok z buraków jest robiony z buraków, imbiru oraz odrobiny soli i czarnego pieprzu do przyprawiania. Można go również spożywać bez tych składników. Jedna filiżanka surowych buraków ma 58 kalorii i 13 gramów węglowodanów. Szklanka soku z buraków ma prawdopodobnie 100 kalorii. Jednak sok z buraków nie zawiera błonnika, który jest istotną częścią warzyw korzeniowych.

Burak w butelce

Buraka można wkomponować w codzienne menu w wielu formach, rozpoczynając od surowej, poprzez formę kiszoną, zasmażaną, aż na zupach i chłodnikach kończąc. Do tego dodajmy też surówki czy wysokiej jakości soki i smoothies, w których burak może być jednym ze składników. Te ostatnie rozwiązania są szczególnie wygodne ze względu na szeroką dostępność w mniejszych sklepach, marketach czy na stacjach benzynowych.

