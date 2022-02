Pięć soków, które pomogą dłużej zachować młodość. Wśród nich jest sok z buraków

Jeśli masz w domu wyciskarkę do soków, to doskonale! Bo najzdrowsze są soki świeże, takie, które wypijesz od razu po przygotowaniu. Warto je włączyć do codziennego jadłospisu całej rodziny.

Pięć soków, które pomogą zachować młodość

Te soki to bogactwo substancji, które mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu i powstrzymywania ryzyka wielu chorób. Dodatkowo dodają urody: poprawiają wygląd skóry i włosów.

Sok z marchewki



Marchewka zawiera liczne przeciwutleniacze, które mogą korzystnie wpływać na zdrowie w miarę starzenia się. Zawiera m.in. luteinę, o której wiadomo, że wpływa korzystnie na zdrowie oczu i mózgu.

Inny przeciwutleniacz zawarty w marchwi to beta-karotenem, który organizm może wykorzystać do przemiany w witaminę A. Badania naukowe pokazują, że beta-karoten może pomóc w zmniejszeniu ryzyka rak prostaty u młodszych mężczyzn.



Sok z różowego grejpfruta



Karotenoidy to związki, które nadają owocom i warzywom żółty, pomarańczowy i czerwony kolor. Różowe grejpfruty zawierają karotenoid, zwany likopenem.

Likopen (występuje również w pomidorach i arbuzie) ma liczne właściwości zdrowotne, poprawia wygląd skóry i odmładza ją. Likopen reguluje poziom cholesterolu i wspiera zdrowie serca.



Sok z granatów



Granaty obfitują w polifenole, które mogą pomóc zmniejszyć stan zapalny, zwalczać raka i obniżyć ciśnienie krwi. Picie soku z granatu jest nieocenioną pomocą w profilaktyce chorób serca i układu krążenia, które są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów.

Oprócz tych korzyści, granaty opóźniają starzenie się komórek organizmu.



Sok z buraków



Jedni go kochają, inni nienawidzą, ale jedno nie ulega wątpliwości: sok z buraków to napój, który pomaga spowolnić proces starzenia.

Jedno z amerykańskich badań wykazało, że ci, którzy pili sok z buraków, mieli bardziej widoczny poziom określonego rodzaju bakterii, który pomaga utrzymać zdrowie naczyń krwionośnych i pozytywnie wpływa na procesy poznawcze, niż uczestnicy badania, którzy pili placebo. Grupa pijąca sok z braków miała również niższe ciśnienie.



Sok z młodej pszenicy



Bądźmy szczerzy, sok z trawy pszenicznej smakuje okropnie. Ale korzyści zdrowotne i właściwości przeciwstarzeniowe są warte trawiastego smaku.

Trawa pszeniczna jest niezwykle bogata w chlorofil, który ma silne właściwości przeciwzapalne. Dzięki temu obniża ryzyko wielu chorób i poprawia ogólny stan zdrowia starszych osób. Działa również antynowotworowo.

Jak włączyć zdrowe soki do codziennej diety?

Numerem jeden zawsze powinny być soki warzywne. Są zdrowsze od owocowych (te zawierają także cukier). Soki warzywne można pić o dowolnej porze, tych owocowych lepiej unikać na wieczór. Jeśli nie lubisz jakiegoś warzywa, spróbuj łączyć ze sobą różne soki. Smak marchewki czy buraków świetnie przełamie odrobina cytryny lub soku z jabłek czy selera. Niezbyt smaczny sok z młodej pszenicy niektórzy piją duszkiem, niczym zdrowotny shot, ale można go też dodać do koktajlu z zielonych i jasnych warzyw lub owoców.

Światowa Organizacja zdrowia zaleca, aby każdego dnia jeść minimum 400 g warzyw i owoców (z przewagą warzyw). Picie zdrowych soków może w tym pomóc, ale nie oznacza to, że same soki są w stanie zastąpić całe, gotowane lub surowe warzywa. Ważne, aby dieta była urozmaicona i aby znalazły się w niej różne warzywa i owoce. Można tu stosować „zasadę tęczy” i dbać o to, aby każdego dnia na talerzu pojawiały się produkty białe, żółte, pomarańczowe, czerwone, zielone i niebiesko-fioletowe. Idealnie, jeśli warzywa stanowią połowę każdego posiłku.

