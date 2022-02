Wiosenny obiad. Przepis na pyszne, wegetariańskie danie

Na wiosnę odczuwamy naturalną chęć na jedzenie warzyw i owoców. Czujemy się lżej i chcemy jeść lżej, chociaż bywa również tak, że po zimie przydałoby się zrzucić kilka zbędnych kilogramów. W obu przypadkach zwiększenie ilości warzyw i owoców w diecie przyniesie korzyści.

Nie musisz stosować restrykcyjnej diety

Jeśli nie mamy ochoty na restrykcyjną dietę, zacznijmy od przygotowania pożywnego obiadu, który składać się będzie z samych warzyw.

Jakie warzywa należy jeść codziennie?

Nie musisz kupować wyszukanych, drogich warzyw, żeby zacząć zdrowo się odżywiać. Zacznij od tego, co masz w lodówce. Mogą to być na przykład: ziemniaki, kalafior i kalarepa. To warzywa, które doskonale komponują się na talerzu. Zestawione w odpowiednich proporcjach dostarczą niezbędnych witamin i minerałów.

Niedoceniane warzywa

Ziemniaki to niedoceniany ostatnio składnik diety, niesłusznie uważany za winowajcę przybywających nam kilogramów. Ziemniaki są źródłem witamin C, A, B1, B2, B6, D, E, H, K oraz PP. Oprócz nich w ziemniakach znajdziemy siarkę, wapń, potas, żelazo, magnez, fluor, mangan i jod.

Kalarepa to warzywo znane już w starożytności, należące do rodziny kapustowatych. Jest niskokaloryczna, 100 gramów gotowanej kalarepy to tylko 29 kalorii. Warzywo bogate jest w błonnik, witaminę C i potas.

Kalafior ma natomiast działanie przeciwnowotworowe. Jak donoszą ostanie badania naukowe stanowi on skuteczną broń w profilaktyce raka prostaty czy raka pęcherza. Chroni też przed wrzodami żołądka. Zawiera witaminy z grupy A, B6 i B12.

Co daje stosowanie diety warzywnej? Stosowanie zdrowej, warzywnej diety wspomaga działanie układu immunologicznego, zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym, w tym cukrzycy typu 2.

Ogranicz ilość soli, pij wodę!

Należy pamiętać o tym, żeby stosując dietę ograniczyć ilość spożywanej soli. Smak dania doskonale wzbogaci na przykład świeży koperek. Smak wiosennego obiadu doskonale też dopełni szklanka kefiru czy maślanki.

Zdrowo się odżywiając, pamiętajmy o piciu odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia – około 1,5 litra. Najlepiej sięgnąć po niegazowaną wodę mineralną, która nie tylko gasi pragnienie, ale daje uczucie sytości i oczyszcza organizm.

Przepis: Wiosenny obiad Przepis na zdrowy, wiosenny obiad z dużą ilością warzyw. Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 2 Składniki 4 ziemniaki

3 kalarepki

2 jajka

2 łyżki masła

1 łyżka octu

1 natka koperku

400 ml kefiru

sól

pieprz Sposób przygotowania Mycie warzywZiemniaki umyj dokładnie i ugotuj w osolonej wodzie. Przygotowanie kalarepkiKalarepkę obierz (cieniej tam, gdzie jest miękka, grubiej od spodu, gdzie jest bardzo twarda). Pokrój w kostkę, wrzuć na patelnię z roztopioną łyżką masła. Duś przez 15–20 minut, aż kalarepka będzie miękka, wtedy dopraw do smaku solą i pieprzem. Przygotowanie kalafioraKalafiora umyj, odkrój liście, podziel na różyczki i wrzuć do garnka z wrzątkiem. Gotuj 10–15 minut (im mniejsze różyczki, tym krócej). Przygotowanie jajka w koszulceAby przygotować jajko w koszulce, zagotuj wodę w dużym garnku, dodaj ocet, jajka rozbij do małych szklanek/miseczek (1 jajko – 1 szklanka). Na środku garnka utwórz niewielki wir, mieszając wodę łyżką, w sam środek wiru wlej jajka (jedno po drugim). Gotuj około 3–4 minuty. Wyciągnij, używając łyżki cedzakowej. Podanie daniaUgotowane ziemniaki podawaj z kalarepką, kalafiorem, jajkiem, dużą ilością koperku i szklanką kefiru!

