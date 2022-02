Pączki czy faworki? Sprawdź, co ma więcej kalorii

Choć to pączki stały się symbolem Tłustego Czwartku, w Polsce w wielu domach tego dnia nie może obyć się bez faworków, nazywanych także chrustami. Podobnie jak tradycyjne pączki, faworki są smażone na głębokim tłuszczu.

Co jest bardziej kaloryczne: pączki czy faworki?

Tak naprawdę trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, przede wszystkim dlatego, że pączek pączkowi nierówny i wiele zależy od nadzienia i tego, co pączek ma na wierzchu. Można przyjąć, że 100 g pączków z tradycyjnym nadzieniem z konfitury (to jeden pączek i spory kęs kolejnego) to ok. 450 kalorii. 100 g faworków ma z kolei ok. 500 kalorii.

Jeśli brać pod uwagę różne rodzaje pączków, to można przyjąć, że jeden pączek zawiera 200-400 kalorii, a jeden chrust 80-90 kalorii. Skąd takie rozbieżności w przypadku pączków? Lukier czy słodka polewa z posypką będą bardziej kaloryczne niż odrobina cukru pudru. Różna jest też kaloryczność nadzienia. Znaczenie ma też sposób przygotowania.

Jak obniżyć kaloryczność pączków?

W Tłusty Czwartek lepiej kalorii nie liczyć, ale też warto zachować umiar, aby słodkie obżarstwo nie skończyło się problemami z żołądkiem. Jeśli jednak chcesz dochować tradycji, ale jednocześnie zależy ci na tym, aby zminimalizować ilość kalorii, sięgnij po pączki pieczone. Nie są one nasiąknięte tłuszczem, taki pączek ma nawet o połowę mniej kalorii, niż jego smażony odpowiednik. Wypróbuj np. nasz przepis na pieczone pączki FIT. Posyp je cukrem pudrem, nadziej lekkim dżemem owocowym i zmniejsz ilość cukru do minimum. Tradycji stanie się zadość, a i licznik kalorii pozostanie w normie.

