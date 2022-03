Mniej kaloryczna lazania z razowym makaronem. Wypróbuj sprawdzony przepis

Lazania to rodzaj makaronu występującego w postaci dużych, prostokątnych płatów, a także danie przygotowywane na bazie tego makaronu. Makaron należy najpierw ugotować lub układać surowy, na sucho w prostokątnym naczyniu, na przemian z warstwami farszu. Następnie potrawa ma trafić do piekarnika. Farsz stanowią najczęściej warstwy sosu pomidorowego z mięsem, beszamelu i sera. Układamy je aż do wyczerpania składników.

Historia lazanii – skąd naprawdę pochodzi to danie?

Większość specjalistów i historyków badających kulturę śródziemnomorską jest podzielona jeśli chodzi o to, w jakim kraju po raz pierwszy pojawiła się nazwa lazania. Jedni twierdzą, że są to Włochy, drudzy, że prekursorem była Grecja, a nazwa została zapożyczona do języka włoskiego.

Ile kalorii ma lazania z razowego makaronu?

Jeśli skorzystasz z podanego przez nas przepisu, w jednej porcji lazanii znajdzie się:

487 kalorii

co pokryje 30 proc. dziennego zapotrzebowania na tłuszcz

67 proc. zapotrzebowania na węglowodany

30 proc. zapotrzebowania na błonnik

61 proc. zapotrzebowania na białko

Przygotowanie lazanii wcale nie jest trudne

Przepis: Lasagna lasagna z makaronem z mąki pełnoziarnistej Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 487 w każdej porcji Składniki 1 łyżka oliwy z oliwek

1 duża cebula (250g), drobno posiekana

320g drobno posiekanej marchwi

2 paluszki selera (140g), drobno posiekane

2 liście laurowe

500g mielonej wołowiny

3 duże ząbki czosnku, drobno starte

400g pomidorów w puszce

2 łyżki przecieru pomidorowego

11/2 łyżeczki bulionu warzywnego w proszku

400 ml półtłustego mleka

30 gramów mąki razowej

szczypta gałki muszkatołowej

6 arkuszy pełnoziarnistej lasagne (125g)

25g drobno startego parmezanu Sposób przygotowania Rozgrzej piekarnik do 180 stopniW międzyczasie rozgrzej olej na dużej patelni na średnim ogniu i smaż cebulę, marchew, seler i jeden z liści laurowych przez 8-10 minut, aż warzywo zmięknie i zacznie robić się złote. Dodaj mielone mięso i czosnek i smaż, aż wołowina się zarumieni, około 5 minut. Dodaj pomidory z puszki, przecier pomidorowy i bulion. Doprowadź do wrzenia, a następnie przykryj i gotuj potrawę na wolnym ogniu przez 20 minut, zdejmując pokrywkę po 10 minutach, aby lekko odparować wodę. Przygotuj sos beszamelWlej mleko na średnią patelnię, pomieszaj z mąką i ubij na małym ogniu, aż mieszanina będzie wolna od grudek. Dodaj drugi liść laurowy i szczyptę gałki muszkatołowej i kontynuuj gotowanie, ubijając, przez 8-10 minut, aż sos będzie gęsty. Przygotuj danie do pieczeniaDo naczynia do pieczenia o wymiarach 19 x 24 cm włóż dwa arkusze lasagne. Łyżką nakładaj przygotowane wcześniej mięso z warzywami, a następnie przełóż dwoma kolejnymi arkuszami lasagne, i kolejno układaj pozostałe warstwy. Na koniec nałóż łyżką biały sos i posyp serem. Piecz przez 40 minut, aż zacznie bulgotać i będzie miał złoty kolor.

