Co zrobić, jeśli marchewki zwiędną? Jest prosty sposób, aby przywrócić im jędrność

To jedno z najzdrowszych polskich warzyw. Marchewki są źródłem wielu witamin i mikroelementów. A jednocześnie są dostępne i tanie. Kłopot pojawia się, kiedy zapomnisz o marchewce, albo niewłaściwie ją przechowujesz. Warzywo, które utraci jędrność, nie wygląda apetycznie.

Jak uratować zwiędłą marchewkę?

Najprościej – wykorzystać miękkie marchewki do potraw gotowanych. Można je dorzucić do kremowej zupy, bulionu warzywnego czy dołożyć do pieczeni. Jeśli jednak chcesz wykorzystać warzywo na surowo, marchewka powinna być twarda i jędrna.

Jeśli twoje marchewki zwiędły, umieść je w zimnej, czyste wodzie i wstaw do lodówki na ok. 8 godzin. Po tym czasie będą niemal jak świeżo zebrane z grządki! Najlepiej jeśli marchewki są całe przykryte wodą. Podobny zabieg można zastosować przy innych warzywach: sprawdzi się przy lekko zwiędłych rzodkiewkach czy rzepie.

Dlaczego warto jeść marchewkę?

Istnieje wiele powodów, regularnie włączać marchew do codziennej diety. To warzywo niskokaloryczne, bogate w błonnik, witaminy i mikroelementy. Marchewka działa wzmacniająco na układ odpornościowy, jej jedzenie wspomaga zdrowy wzrok i sprzyja urodzie nadając skórze zdrowy koloryt.

Najlepiej jeść ją na surowo, chociaż gotowana marchewka jest doskonała w dietach lekkostrawnych, dla osób które są na rekonwalescencji. Warto wiedzieć jednak, że indeks glikemiczny jest wyższy w gotowanym warzywie.

Jak wykorzystać surową marchewkę?

Można ją po prostu chrupać, jako zdrową przekąskę (pokrojoną w słupki warto zabrać do szkoły czy pracy). Jest świetnym dodatkiem do surówek, można z niej także wycisnąć sok. Pokrojona w cieniutkie, podłużne plastry, może posłużyć za dodatek do dań (jako podstawa sałatki, ale też można ją w tej formie podać zamiast makaronu). Warto wiedzieć, że liście marchewki także są jadalne. Jeśli masz marchew ze sprawdzonego źródła, możesz wykorzystać marchewkowe liście na przykład do zrobienia oryginalnego pesto.

Czytaj też:

Te produkty chronią przed COVID-19. Na liście są kasze i czosnek