Ten jeden składnik może zwiększać stan zapalny w organiźmie. Nie dodawaj go do porannej kawy!

Śniadanie to ważny element dnia. Nie należy go pomijać, ale trzeba też zwracać uwagę na to, co dodajesz do swojego jedzenia. Dotyczy to także porannej kawy. Są składniki, które dosłownie – będą sabotować twoje zdrowie.

Szkodliwy cukier i słodkie syropy do kawy

Wiele produktów jest obciążonych składnikami, które mogą stać się szkodliwe, jeśli są regularnie spożywane w dużych ilościach. Mowa o tłuszczach nasyconych i cukrze. Jeśli spożywasz je często, mogą przyczyniać się do powstawania stanów zapalnych w organiźmie. Zdaniem ekspertów warto zwrócić uwagę także na to, co dodajesz do porannej kawy.

– Podczas gdy sama kawa może przynieść korzyści przeciwzapalne, jeśli dodasz do filiżanki słodkiego syropu lub cukru, możesz wyrządzić więcej szkody, niż pożytku – mówi członek Lauren Manaker, dietetyczka i autorka książek kucharskich. – Zbyt dużo dodanych cukrów może przyczyniać się do stanów zapalnych – tłumaczy.

Co można dodać do porannej kawy, aby była zdrowa?

Najzdrowszą wersją kawy jest po prostu czarna kawa. Ale nie każdy lubi taką kawę pić. Kawa z dodatkami może być zdrowa, ale warto je starannie dobierać. Lubisz latte? Zamiast syropu czy cukru, dodaj do kawy cynamon albo odrobinę gorzkiego kakao. Jeśli szukasz dodatkowego pobudzenia, dodaj do kawy chilli. A jeśli nie boisz się eksperymentów, wypróbuj kawę z solą (gwarantujemy, ten smak cię zaskoczy!)

Kawa ma szereg potwierdzonych naukowo właściwości zdrowotnych: redukuje stres, pomaga w odchudzaniu, jest bogata w antyoksydanty. Dorosły człowiek może wypijać od 3 do 5 filiżanek kawy dziennie.

